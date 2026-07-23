Dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI:„Nu facem lista ca să impresionăm pe cineva”

Aprobarea memorandumului de către Guvern nu a adus liniștea în secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți de la Spitalul „Maria Curie”. Șeful secției, dr. Cătălin Cîrstoveanu, descrie o realitate cruntă, în care deciziile administrative vin la pachet cu un sentiment dureros de izolare.

„Sunt bucuros într-o dimensiune. Toți mor în jurul tău și tu ești singurul supraviețuitor. Nu prea îți dorești să trăiești. A murit un bebeluș la Constanța acum vreo două săptămâni, a murit și cel de la Bacău. Lucrurile se întâmplă în fiecare zi. Când îi punem pe listă, din acel moment îi avem la risc. Nu este o listă de ifose, nu facem lista ca să impresionăm pe cineva, ci ca să încercăm să alegem ce este cel mai urgent”, a declarat pentru Libertatea dr. Cătălin Cîrstoveanu.

În acest moment, pe lista de așteptare a secției ATI de la „Maria Curie” se află aproximativ 10 copii în stare critică. Pentru a putea primi măcar un singur pacient nou, medicii ar trebui să poată transfera sau externa alți 6 copii, lucru imposibil pe termen scurt.

Un proces de învățare de ani de zile: „Unei asistente îi trebuie 10 ani să gestioneze un pacient critic”

Deși Guvernul a deblocat cele 22 de posturi, drumul până când noii angajați vor putea prelua cazurile grave este extrem de lung. Pe lângă luna sau luna și jumătate cât vor dura procedurile birocratice de concurs, integrarea propriu-zisă într-o secție de Terapie Intensivă Neonatală necesită ani de pregătire.

„Să recuperezi ce ai pierdut îți trebuie ani. Dacă unui chirurg cardiovascular îi trebuie 15-20 de ani să fie independent, unei asistente medicale îi trebuie 10 ani de zile să o lași singură cu pacientul. Vorbim de pacienți foarte critici, cu tratamente complicate și mașinării peste ei. Cei noi vin, stau lângă o asistentă cu experiență și primesc ordine simple: dă-mi un termometru, dă-mi cutare. Ei nu sunt autonomi. Decizia de azi e ca o gură de oxigen când ești în agonie. Dar dacă mâine îmi mai pleacă două asistente, o luăm de la capăt”, avertizează dr. Cîrstoveanu.

Exodul tinerilor și lipsa de viziune din sistem

Medicul își exprimă amărăciunea și față de modul în care autoritățile gestionează resursa umană în sănătate, în timp ce tot mai mulți absolvenți de liceu și studenți la Medicină își doresc să plece din țară imediat după finalizarea studiilor.

„Toate aceste capete tinere, oameni inteligenți, această forță de muncă proaspătă ajunge în alte părți, unde sunt respectați. Noi vorbim de Europa, dar nu facem ce face Europa. Nu-i apreciem deloc”, adaugă șeful secției ATI.

Întrebat dacă trimiterea cazurilor grave la clinici din străinătate poate fi o soluție pentru copiii de pe listele de așteptare, dr. Cîrstoveanu este categoric: „Evident că nu este o soluție. Nu putem face pod aerian. Încercăm să-i trimitem pe cei cu probleme foarte complicate afară, dar nu ne vor primi niciodată pe toți. Cine suntem noi să-i ducem pe toți acolo? Varianta este să găsim soluții viabile acasă,” a subliniat medicul.

,,Copiii bolnavi din România nu au unde să se ducă”, a mărturisit șeful secției de terapie intensivă pentru nou-născuți.

Guvernul a aprobat joi memorandumul promovat de Ministerul Sănătății privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” din București. Măsura vine în urma unei crize acute de personal.





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