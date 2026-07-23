Cât timp ar trebui să dormim?

Dr. Lungu explică: „Un adult de 40 de ani ar trebui să doarmă între șapte și opt ore pe noapte. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, necesarul de somn scade. După 70 de ani, șase ore pot fi suficiente, în timp ce bebelușii pot dormi până la 14 ore pe zi.”

Potrivit specialistului, tulburările de somn, inclusiv insomnia, sunt în creștere. „În anii 90, prevalența insomniei era între 6 și 7%.

Astăzi, acest procent este mai mare, iar în perioada pandemiei, am atins un vârf de 20% din populație afectată de tulburări de somn.”

Stresul cotidian este una dintre principalele cauze ale insomniei, însă dr. Lungu atrage atenția că insomnia nu are o singură cauză. „Oamenii cred că dacă iau o pastilă de somn, problema e rezolvată, dar, în realitate, trebuie identificată cauza. Altfel, tratăm doar simptomul, nu și problema de bază.”

De ce ne trezim obosiți?

Chiar și după opt ore de somn, unii oameni se trezesc epuizați. „Aceasta se întâmplă, de obicei, din cauza fragmentării somnului. O cauză frecventă este sindromul de apnee în somn, care afectează respirația în timpul somnului din cauza unui blocaj mecanic în gât”, explică medicul.

Apneea poate duce la scăderea nivelului de oxigen din sânge, provocând un răspuns de stres al organismului, ceea ce perturbă somnul și poate cauza probleme de sănătate pe termen lung.

Contrar a ceea ce se crede, nu există o poziție „ideală” de somn. „Poziția corectă este cea în care te simți cel mai confortabil”, subliniază dr. Lungu.

Totuși, pentru cei care sforăie sau suferă de apnee în somn, poziția pe spate poate înrăutăți situația. „Când stăm cu fața în sus, limba relaxată poate obstrucționa căile respiratorii, amplificând sforăitul”, adaugă specialistul.

Cum ne afectează tehnologia, mâncarea și băutura somnul?

Expunerea la ecrane înainte de culcare este dăunătoare: „Lumina artificială perturbă secreția de melatonină, hormonul responsabil pentru inducerea somnului. Recomand evitarea ecranelor cu cel puțin o oră înainte de culcare”, spune specialistul, citat în video.

De asemenea, un studiu realizat pe 60.000 de studenți a arătat că expunerea la ecrane mai mult de trei ore pe zi poate afecta negativ somnul și performanța academică.

„Un stomac plin înainte de culcare îngreunează somnul”, avertizează dr. Lungu, sugerând să evităm mesele copioase cu una-două ore înainte de a merge la culcare.

Cafeaua este un alt factor care poate afecta somnul. „Cofeina are un timp de eliminare de aproximativ șase ore, dar depinde de toleranța individuală. Este bine să evităm consumul de cafea în a doua parte a zilei”, explică medicul.

Alcoolul, deși poate induce somnul, determină o calitate slabă a acestuia și multiple treziri pe parcursul nopții.

Somnul de prânz: benefic sau nu?

Potrivit specialistului, somnul de prânz poate fi benefic, dar cu condiția să fie scurt.

„Un power nap de 20-25 de minute te poate revitaliza. Însă, dacă dormi prea mult la prânz și intri în fazele profunde ale somnului, vei afecta calitatea somnului de noapte”.

Ce facem cu sforăitul?

Întrebat dacă sforăitul poate fi vindecat, dr. Lungu oferă un răspuns rezervat: „Depinde de cauză. Dacă este vorba despre greutate excesivă, fumat sau consum de alcool, sforăitul poate fi diminuat prin schimbări de stil de viață. Totuși, dacă problema ține de structura gâtului, soluțiile sunt mai complicate”.

Dr. Răzvan Lungu subliniază importanța unui somn de calitate și ne îndeamnă să tratăm somnul cu seriozitate. „Somnul este esențial pentru sănătatea noastră fizică și mentală. Dacă întâmpinați probleme de somn, consultați un specialist, nu căutați soluții pe internet”.

Pentru mai multe informații despre cum să îți îmbunătățești somnul, urmărește interviul cu dr. Răzvan Lungu disponibil în video.

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