Celebrul cântăreț a dezvăluit că s-a împrietenit cu un șofer de Uber, care în trecut ar fi fost și polițist, dar că acesta i-a furat mai multe lucruri din casă. Gheboasă a precizat că bărbatul i-a fost șofer pentru scurt timp, l-a primit în casă, după care nu i-a mai răspuns la telefon!

„Dau de taxiu, dau de Uber… Vine un uberist… Când mă duce, din vorbă în vorbă ne împrietenim. M-a recunoscut din prima: Gheboasă! S-a băgat cu mine în vorbă și i-am zis că, dacă e cu șoferia, am și eu concert, am nevoie de un șofer, că e drumul lung și nu pot să conduc. L-am luat cu mine! El și-a oprit cursa și a stat cu mine.

Următoarea zi mergem la concert, totul bine și frumos. M-am împăcat cu iubita, i l-am prezentat și ei. Mai trece timp, făcea pe șoferul meu, cam o săptămână două, dar nu în fiecare zi. După câteva zile l-am găsit în parcare la mine, dormea în mașină. Avea prosopul pus în geam, i-am spus că îl văd vecinii și nu poate să doarmă acolo. L-am luat în casă, l-am băgat în pat.

Într-o zi, era printre bani. Îl ajutasem deja și cu bani, și cu casa, să doarmă, să facă duș… Că mi-a zis că are o situație cu iubita lui, că nu îl mai primește în casă, că are bagajele în portbagaj. Și într-o zi ce a făcut… A luat 1.000 de lei… El cu o săptămână în urmă îmi furase un tricou, cu trei zile în urmă mi-a furat o pereche de chiloți, cu patru zile în urmă mi-a furat pantalonii. Cu încă o zi în urmă îmi furase adidașii. Dar nu-l prinsesem! Eu nu aveam cum să-l prind, că el mă fura zi de zi și nu aveam cum să-mi dau seama. El în trei zile, în patru zile m-a «ars» de toate”, a spus Gheboasă pe YouTube.

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Artistul a dezvăluit că a rămas fără lucruri în valoare de peste 7.000 de lei și că șoferul de Uber i-a furat inclusiv 1.000 de lei cash. Apoi, după ce nu a mai reușit să dea de el, a aflat că și alte persoane au fost păgubite.

„O pereche de adidași, 4.700 de lei, un trening de vreo 2.500 de lei, 1.000 de lei cash și o pereche de chiloți. Asta am rămas mască, că mi-a luat și chiloții! Omul era… știi cum părea? Calitatea întâi, nu părea genul care să fure. Familie bună, el fost polițist, cum ar veni… L-am sunat, nu a mai răspuns.

Trece o zi, mă sună un număr de telefon: «Ghebe, vezi că mie mi-a furat din casă. Mă duc la poliție. Ești prietenul lui? Că mi-a zis că e șoferul tău». Păi a fost șoferul meu, l-am cunoscut de trei săptămâni și mi-a furat din casă, acum nu-l mai găsesc. S-a prezentat cu un profil fals, e un om care s-a împrietenit cu mine, care s-a băgat pe sub pielea mea. L-am băgat în casă și el mi-a furat din casă. El s-a lăudat prin tot Bucureștiul că e șoferul meu. El începuse să fure în numele meu!

Mai trece o zi, îmi dă o fată mesaj: «Bună, șoferul tău mi-a furat telefonul». Păi stai puțin, că eu n-am furat niciun telefon… După mă sună două fete, să vorbesc cu șoferul meu, că le-a furat 1.300 de lei, 1.500 de lei… Deja eram șapte oameni care ne-am cunoscut între noi că ne-a ars. A început să fure în numele meu… Le-am zis să se ducă la poliție, că au dovezi! Eu nu mă duc la poliție… Toată lumea a depus plângere, poliția n-a făcut nimic, n-a reacționat în niciun fel. Pe toți ne-a furat acest om, cu dovezi, conversații… Poliția n-a intervenit! El e din Focșani. El se lăuda la lume cu discuții dintre noi, se dădea good boy.

Și într-o zi am dat de numărul mamei lui… Și mama lui mi-a zis: «L-am băgat la poliție, am făcut sacrificii pentru el… L-au dat afară din poliție, că s-a certat cu nu știu cine»! Și mama lui plângea, lui nu-i răspundea mamei lui. Oamenii au fost «arși», poliția n-a intervenit. Am văzut că acum se postează pe TikTok”, a mai spus Gheboasă pe YouTube.

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