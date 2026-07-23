Un document transmis de UNNPR notarilor publici din teritoriu, obținut de Libertatea, arată că reprezentanții ANCPI nu au putut oferi un termen de reluare a activității. Notarii au propus o soluție provizorie, dar aceasta a fost respinsă, fiind considerată „prematură”.

Președintele Camerei Notarilor Publici Timișoara, Eduard Lambert, a explicat pentru Libertatea care sunt actele pe care le pot face notarii în această perioadă în care activitatea lor e blocată aproape complet.

„Nu cunoaștem termenul în care se va putea relua fluxul normal de lucru”

Atacul cibernetic asupra aplicațiilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a dus la o situație fără precedent, de blocare completă a tranzacțiilor imobiliare, pentru care e nevoie de obținerea cărților funciare actualizate.

Mai multe documente obținute de Libertatea arată că, pe acest fond, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România a cerut ANCPI explicații, iar o adresă în acest sens a fost transmisă Agenției de Cadastru în 21 iulie 2026.

„Specialiștii ANCPI împreună cu cei ai instituțiilor abilitate desfășoară în continuare activități tehnice de remediere a sistemelor afectate, iar în acest moment nu cunoaștem termenul în care se va putea relua fluxul normal de lucru la nivelul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară”, a fost răspunsul ANCPI, transmis o zi mai târziu, în 22 iulie 2026.

În același document, ANCPI arată că, așa cum a comunicat și anterior, „se procedează la migrarea aplicațiilor și datelor ANCPI în Cloud-ul Guvernamental”.

„După verificarea și validarea de către instituțiile competente ale statului a stării sistemelor vom primi un raport, moment la care vom putea să vă comunicăm data reluării activității și vom iniția de îndată întâlniri de lucru cu toți partenerii instituționali (notari publici, persoane autorizate, executori judecătorești etc.), în vederea stabilirii procedurii de lucru aplicabile”, a mai transmis ANCPI notarilor publici în 22 iulie 2026.

Discuțiile purtate la „întâlnirea în regim de urgență”

În aceeași zi, UNNPR le-a transmis notarilor din țară că „având în vedere informațiile care circulă privind data reînceperii activității cu aplicația informatică e-TERRA și cu privire la programul de lucru” conducerea Uniunii Notarilor a cerut „o întâlnire de lucru în regim de urgență”, între reprezentanții UNNPR și cei ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

La discuții au luat parte președintele și vicepreședintele UNNPR, iar din partea ANCPI au participat directorul general Laurențiu Blaga, directorul general adjunct Mircea Viorel Popa și șeful serviciului IT, Eduard Gherghe.

Notarilor li s-a transmis că în urma discuțiilor nu a putut fi stabilit un termen de reluare a activității ANCPI pentru că „după migrarea aplicațiilor și datelor ANCPI în cloud-ul guvernamental, instituțiile competente ale statului urmează să întocmească un raport cu privire la starea sistemelor”.

„În funcție de măsurile dispuse prin raport, se va putea ulterior estima o dată de punere în funcțiune a aplicației e-TERRA, aceasta depinzând de durata implementării măsurilor de remediere a sistemelor afectate”, a fost una dintre concluziile întâlnirii UNNPR – ANCPI.

Cele două părți au stabilit ca după primirea respectivelor rapoarte, să aibă loc „o întâlnire de lucru de îndată” „pentru a se putea stabili de comun acord modul de implementare a măsurilor cu impact asupra activității notariale în vederea punerii în funcțiune a aplicației e-TERRA”.

„S-a convenit că propunerea este prematură”

Cu ocazia discuțiilor dintre notari și ANCPI a fost propusă „adoptarea unei proceduri provizorii, care să permită obținerea cu prioritate a extraselor de carte funciară, prin intermediul adreselor de e-mail profesionale securizate ale notarilor publici și pe baza semnăturilor electronice calificate ale acestora”.

Conform propunerii, actele întocmite ar fi urmat să fie comunicate la repornirea aplicațiilor electronice pentru efectuarea operațiunilor de la Cadastru. „S-a convenit că propunerea este prematură, în acest moment, adoptarea acesteia depinzând de durata necesară implementării măsurilor menționate în raportul instituțiilor abilitate”, se mai arată în mesajul transmis notarilor.

Propunere de prelungire a programului de lucru

Notarii au propus ca programul de lucru al oficiilor teritoriale de cadastru să fie prelungit după repornirea aplicațiilor. „Directorul general al ANCPI ne-a comunicat faptul că se află în procedură de consultare cu directorii oficiilor teritoriale pentru stabilirea coordonatelor de prelungire a programului de lucru al acestora, astfel încât lucrările nesoluționate în perioada de întrerupere a aplicației să poată fi soluționate cu celeritate”, a mai transmis Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, în teritoriu.

Puținele acte pe care le pot întocmi notarii

Președintele Camerei Notarilor Publici Timișoara, Eduard Lambert, a explicat că atacul cibernetic de la ANCPI a dus la „o blocare a întregului circuit juridic civil”.



„Asta nu înseamnă că nu mai rămân anumite categorii de acte care pot fi instrumentate în continuare. În principal putem vorbi despre dosarele succesorale în care pot fi folosite extrase de carte funciară pentru informare dacă acestea au fost obținute anterior datei de la care s-a blocat activitatea ANCPI, cu condiția să nu fie mai vechi de 30 de zile. Dacă au fost obținute anterior (n.r. atacului), ele pot fi folosite în procedura succesorală”, a explicat Eduard Lambert.

Contracte de vânzare-cumpărare nu pot fi autentificate, dar pot fi încheiate promisiuni de vânzare-cumpărare, pe baza unor extrase de carte funciară mai vechi.



„Pentru încheierea promisiunilor de vânzare sau a antecontractelor este suficient extrasul de carte funciară pentru informare și ne întoarcem la aceeași discuție de la succesiuni. În măsura în care avem extrase de informare relativ recent obținute, anterior datei la care s-a sistat activitatea celor de la cadastru, sigur le putem folosi și putem face promisiuni sau antecontracte. Părțile pot să încheie antecontracte și sub semnătură privată, ceea ce nu ar fi de dorit, având în vedere că doar actul autentic este titlu executor”, a mai explicat notarul Lambert.

„Nimeni nu stă să aștepte plata unui preț în România pentru că nu funcționează Cartea Funciară”

Președintele Camerei Notarilor Publici Timișoara a mai declarat „e foarte grav ce s-a întâmplat” în cazul atacului cibernetic care a paralizat ANCPI și „toată lumea își dă seama de consecințe”.

„Vedem foarte bine că se pune problema prelungirii termenului până la care să poată fi încheiate contracte de vânzare, având ca obiect locuințe cu TVA redus de 9%. Trebuie să ne gândim și la afaceri în lanț care se derulează în țări diferite. Nimeni nu stă să aștepte plata unui preț în România pentru că nu funcționează Cartea Funciară.

Se poate ajunge la niște situații litigioase destul de complicate, dar nu vreau să comentez mai mult pentru că în spațiu public am văzut deja destule discuții, inclusiv între specialiști, legate de nivelul la care a fost securizată baza de date a ANCPI-ului”, a mai declarat președintele Camerei Notarilor Publici Timișoara.

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