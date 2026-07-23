Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat cum vede întâlnirea dintre fostul premier Marcel Ciolacu şi Ionel Arsene, care este condamnat şi dat în urmărire generală.

„Mă duceţi într-o zonă din asta în care n-aş vrea să mă duc. Dar vă pot spune că, aşa în general, eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici”, a comentat premierul.

Marcel Ciolacu, președinte al CJ Buzău și fost premier al României, și Ionel Arsene, fost președinte al CJ Neamț, condamnat pentru corupție și fugitiv în Italia, au fost fotografiați împreună pe 25 iunie, la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei. Întâlnirea a avut loc în timpul unui sejur în care ar fi fost însoțiți de familiile lor, conform Hotnews.

Ionel Arsene a fost președintele Consiliului Județean Neamț, dar și lider al PSD Neamț, înainte de a fi condamnat în martie 2023 la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență. Arsene a fugit însă din România înainte de pronunțarea sentinței, așa că ulterior a ajuns pe lista persoanelor urmărite internațional.

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