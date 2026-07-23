Mesajul transmis de Irineu Darău

Irineu Darău a scris în mesajul postării de pe Facebook faptul că i s-a aplicat o amendă de 104.832 de lei, cea mai mare sancţiune aplicată până acum unui ministru.

„AMEPIP – autoritatea care supraveghează guvernanţa corporativă a companiilor de stat şi verifică respectarea regulilor privind selecţia administratorilor – mi-a aplicat o amendă de 104.832 de lei, cea mai mare sancţiune aplicată până acum unui ministru. Am contestat această amendă în instanţă. Nu o fac pentru că un ministru ar trebui să fie deasupra legii, ci din contră! Cred că legea trebuie respectată de toată lumea. Mai ales instituţiile care o aplică nu au voie să îşi bată joc de proceduri, de litera legii şi de interpretarea ei”, a scris, joi seară, pe Facebook, Irineu Darău.

Ce susține AMEPIP

Darău precizează pe Facebook faptul că AMEPIP susține că nu s-au finalizat procedurile de selecție pentru administratorii a cinci companii de stat, până la 31 martie.

„AMEPIP susţine că nu au fost finalizate până la 31 martie procedurile de selecţie pentru administratorii a cinci companii de stat şi, pentru asta, mi-a aplicat această amendă – acuzându-mă direct şi de culpă exclusivă! Problema este că eu am devenit ministru pe 23 decembrie 2025. Până la termenul invocat de AMEPIP au trecut doar 98 de zile. În schimb, întârzierile pe care mi le impută erau deja acumulate de foarte mult timp: unele proceduri aveau întârzieri de aproape doi ani şi parcurgeau mandatele a 3-4 miniştri diferiţi. Practic, mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru”, a adăugat acesta.

Acesta a mai adăugat că imediat după preluarea mandatului, a reorganizat procedurile și a emis ordine prin care a modificat comisiile de selecţie.

„Imediat după preluarea mandatului, am reorganizat procedurile şi am emis ordine prin care am modificat comisiile de selecţie tocmai pentru a le debloca şi pentru a introduce experţii solicitaţi chiar de AMEPIP. Comisiile şi-au reluat activitatea ca urmare a acestor măsuri. Iar aici apare adevăratul paradox. În mai multe dintre aceste proceduri, chiar AMEPIP avea obligaţii legale fără de care selecţiile nu puteau continua”, susţine ministrul interimar de la Economie.

Irineu Darău: „Chiar AMEPIP a reziliat contractul cu expertul independent obligatoriu pentru aceste proceduri”

Potrivit acestuia, AMEPIP trebuia să îşi desemneze reprezentanţii în comisii într-un termen foarte scurt.

„În unele cazuri, a întârziat peste două luni. Mai mult, chiar AMEPIP a reziliat contractul cu expertul independent obligatoriu pentru aceste proceduri. Fără acel expert, selecţiile nu puteau continua legal. Există inclusiv procese-verbale ale comisiilor care arată că întârzierile au fost provocate de amânări şi neparticiparea reprezentanţilor desemnaţi de AMEPIP”, precizează Darău.

Acesta acuză că instituţia, care avea un rol esenţial în desfăşurarea procedurilor, l-a sancţionat pentru blocaje „la care chiar ea a contribuit”.

„Una dintre cele cinci companii invocate este Romfilatelia. Numai că Ministerul Economiei nu este acţionarul direct al acestei companii, iar ministrul nu avea competenţa legală de a numi administratorii. În plus, societatea se afla într-un proces de reorganizare prin fuziune. Recunosc că mi-e greu să înţeleg logica acestei sancţiuni”, a adăugat Irineu Darău, adăugând că în alte cazuri similare, sau chiar mai grave, AMEPIP a cerut doar continuarea procedurilor, fără să aplice amenzi miniştrilor implicaţi.

„Dacă acceptăm ideea că poţi răspunde personal pentru întârzieri moştenite, atunci transmitem un mesaj periculos: nu contează ce ai făcut tu, contează doar cine este de serviciu când trebuie găsit un vinovat. Asta îi descurajează tocmai pe cei care încearcă să repare lucrurile, nu pe cei care le-au lăsat în urmă”, a adăugat ministrul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
La așa ceva nu se aștepta nimeni! Liviu Dragnea s-a întors împotriva fostului său partid și îi aduce acuzații grave lui Grindeanu. Declarațiile lui au stârnit valuri de comentarii
Unica.ro
La așa ceva nu se aștepta nimeni! Liviu Dragnea s-a întors împotriva fostului său partid și îi aduce acuzații grave lui Grindeanu. Declarațiile lui au stârnit valuri de comentarii
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Sorana Cîrstea și-a anunțat revenirea: „Înapoi la treabă”
GSP.RO
Sorana Cîrstea și-a anunțat revenirea: „Înapoi la treabă”
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
GSP.RO
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
Parteneri
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Gigantul ignorat de România și UE. De ce India devine un pilon al strategiei europene în Asia
Adevarul.ro
Gigantul ignorat de România și UE. De ce India devine un pilon al strategiei europene în Asia
Joacă de copii! FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal. Video
Fanatik.ro
Joacă de copii! FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal. Video
Senatul prelungește TVA-ul de 9% la locuințe până la 31 august
Financiarul.ro
Senatul prelungește TVA-ul de 9% la locuințe până la 31 august
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
ObservatorNews.ro
Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Libertateapentrufemei.ro
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Parteneri
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax.ro
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu imens în teatrul românesc! Actrița Adela Mărculescu s-a stins din viață
Redactia.ro
Doliu imens în teatrul românesc! Actrița Adela Mărculescu s-a stins din viață
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Roșu direct! Și-a ieșit din minți pe banca FCSB-ului și a fost eliminat în meciul cu Auda
Fanatik.ro
Roșu direct! Și-a ieșit din minți pe banca FCSB-ului și a fost eliminat în meciul cu Auda
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință