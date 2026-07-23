Insulele din Grecia unde vremea rămâne răcoroasă vara

Insula Samothraki, situată în nordul Mării Egee, este una dintre cele mai bune opțiuni pentru cei care caută temperaturi blânde, relatează Express. Cu păduri dese, trasee umbroase prin chei și piscine naturale cu apă rece, insula înregistrează în medie doar 28°C în luna august. Spre deosebire de destinațiile aglomerate din sud, aici lipsesc infrastructura masivă de plajă și lupta de dimineață pentru șezlonguri.

Insulele din Grecia unde vremea rămâne răcoroasă toată vara, chiar dacă în restul țării este caniculă
Turiștii care ajung în Samothraki se pot buzura de peisaje fabuloase și sate tradiționale grecești. Sursa foto: Shutterstock

În mod similar, insula Thassos beneficiază de o acoperire masivă cu păduri de pini care ajung până la linia țărmului. Acest baldachin natural menține valorile termice la nivelul celor 20-28 de grade Celsius, în timp ce insulele din sud ating frecvent 35-40°C.

Insula Thassos este însă mult mai aglomerată, fiind și una dintre destinațiile de vacanță din Greci preferate de români. Sute de mii de români merg anual pe insula Thassos, mai ales că destinația este accesibilă persoanelor care își doresc să meargă cu mașina în vacanță.

Turiștii care vor să meargă în Ciclade au o variantă mai răcoroasă în Mykonos

Pentru insulele din grupul Cicladelor, precum Mykonos, secretul aerului respirabil constă în vântul nordic puternic numit Meltemi. Deși mulți presupun că insula se confruntă cu aceeași căldură sufocantă ca Atena, vântul constant face ca temperatura resimțită la umbră să fie mult mai mică, în jurul valorii de 23-24°C.

Plaja din Insula Mykonos și orașul din centru, se văd casele tradiționale albe cu ferestrele cu rame albastre și verzi
Pentru turiștii care vizitează Cicladele, insula Mykonos este cea mai răcoroasă. Sursa foto: Shutterstock

Locul din insula Creta unde turiștii se pot răcori în mijlocul verii

De asemenea, altitudinea joacă un rol crucial pentru cei care vizitează Creta. Satul muntos Anogia, situat la peste 700 de metri altitudine pe versanții Muntelui Ida, oferă o atmosferă complet diferită față de stațiunile de pe coastă.

O mică tavernă dintr-un sat din Creta, masele sunt așezate în fața restaurantului, iar pe clienți la intrare îi așteaptă o statuetă sub formă de pirat
Satul muntos Anogia, situat la peste 700 de metri altitudine pe versanții Muntelui Ida. Sursa foto: Shutterstock

Zidurile din piatră și aerul montan mențin temperaturile cu 6 până la 8 grade mai scăzute decât în Heraklion, oferind o alternativă răcoroasă la doar o oră de mers cu mașina de plajă.

Care este perioada ideală în care să mergi în Grecia la mare

Planificarea unei vacanțe pe litoralul grecesc depinde în mare măsură de preferințele privind temperatura apei și nivelul de aglomerație. Deși lunile iulie și august reprezintă vârful de sezon, acestea aduc adesea temperaturi caniculare și plaje arhipline.

Cea mai bună perioadă pentru un concediu la mare este reprezentată de lunile de tranziție, mai exact de la jumătatea lunii mai până la sfârșitul lunii iunie, precum și întreaga lună septembrie și începutul lunii octombrie. În lunai iunie, zilele sunt foarte lungi, iar marea devine suficient de caldă pentru înot, în timp ce aglomerația rămâne moderată.

Pentru cei care își doresc cea mai caldă apă a mării, luna septembrie este alegerea ideală. Apa a fost încălzită de soarele din timpul verii, temperaturile din aer devin din nou plăcute, oscilând în jur de 25-28°C, iar prețurile pentru cazare scad semnificativ comparativ cu mijlocul verii.

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