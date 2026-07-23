„Este absurd că premierul demis Bolojan atacă din nou sistemul de sănătate, cu sigla Guvernului în spate. Absurd și revoltător! În continuare, domnule Bolojan, considerați că salariile personalului medical sunt prea mari. În continuare considerați că trebuie tăiate veniturile celor care salvează viețiile românilor! În continuare refuzați să recunoașteți că sistemul de sănătate are un deficit de peste 36.000 de oameni”, a scris Rogobete pe Facebook.

El a dezvăluit că a vorbit cu Bolojan în biroul acestuia din Palatul Victoria și că i-a explicat aceste lucruri. „Cum vreți servicii medicale mai bune fără personal? Cum vreți performanță în spitale când medicii, asistentele și întreg personalul medical sunt la limita epuizării? Vorbiți despre economii în sănătate? Aflați că România alocă sănătății cel mai mic procent din PIB din Uniunea Europeană! La fel faceți și cu educația. Rușinos sǎ vorbiți asta de la pupitru! Toate au o limitǎ. Domnule prim-ministru, vă aduc aminte că am discutat toate aceste lucruri chiar în biroul dumneavoastră”.

„V-am spus că nu pot accepta reducerea cu 10% a veniturilor personalului medical. V-am spus că sistemul este subfinanțat și că are nevoie de angajări, nu de concedieri. V-am spus că economiile se pot face prin eliminarea risipei și printr-o administrare mai eficientă, nu prin reducerea cheltuielilor de personal într-un sistem aflat deja în deficit. Vă readuc aminte că am discutat împreună, cu subiect și predicat, despre cele 13 centre de radiologie pe care le-am construit și nu avem personal pentru ele, pentru că salariile sunt prea mici”, a completat Rogobete.

El a menționat că aceeași discuție a avut-o și cu vicepremierul Oana Gheorghiu, „ce-i drept înainte să intre în politică”, dar a adăugat că „domnia sa cerea același lucru, pentru că singurul spital din România construit din fonduri private, ce credeți, are o secție de radiologie nepopulată”.

Alexandru Rogobete a mai declarat că nu poate proba discuțiile cu Bolojan, dar este convins că premierul își amintește schimburile de replici și i-a cerut să plece din Palatul Victoria, pentru că a fost demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură.

„Nu am stenograme, dar sunt sigur că nu aveți nevoie de niciun memorandum să vă aduceți aminte declarațiile dumneavoastră sau discuțiile pe care le-am avut, unele suficient de contondente încât să nu fie uitate. Domnule prim-ministru, vă rog, încă o dată, eliberați sistemul de sănătate de politicile publice falimentare după care conduceți România. Lăsați-l de-o parte, pentru că este posibil să faceți un rău iremediabil. Vă cunosc teoria care spune că ”dacă mulțumești pe toată lumea înseamnă că nu faci ceva bine”, dar credeți-mă, cel puțin în sistemul de sănătate trebuie să încerci. Nu poți să te joci cu destinele a milioane de pacienți pentru că vrei tu să ieși bine. Asta nu este reformă, este crimă! Domnule Bolojan, ca tânǎr de 35 de ani, vǎ rog, eliberați România! Plecați acasǎ!”, a conchis Rogobete.

Precizările au venit la câteva ore după ce premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că, în medie, cheltuielile cu salariile în spitalele din România reprezintă 65%, însă sunt și spitale unde ajung la 90%. În acest context, a anunțat că va lua măsuri din cauza crizei posturilor din sănătate. „Spitalele cu cheltuieli de personal peste media națională trebuie depunctate când cer creșteri de personal”, a spus Bolojan.

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