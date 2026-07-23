„Mă refer la proiectul legat de incompatibilități. El a fost depus în Parlament. A ajuns în forma în care a ajuns în 3 etape. Trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta. La data la care domnul ministru Marinescu (n.red. Radu Marinescu, fostul ministru PSD al Justiției) și-a predat mandatul, era un draft, o propunere de OUG care nu era pusă în acord cu ANI pentru că unele articole fac referire la ANI. L-am rugat pe domnul ministru Predoiu (n.red. Cătălin Predoiu, ministrul PNL interimar al Justiției) ca, în primul rând, să ajungă la un acord cu Agenția, ceea ce a și făcut. Și, imediat după preluarea mandatului de interimar, au avut loc aceste discuții și am avut o propunere de proiect care prevedea, spre exemplu, obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere, nu doar transmiterea la ANI”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că, înainte ca proiectul să fie depus în Parlament, au fost consultări cu partidele politice. „Deși, într-o primă etapă, domnul ministru Marinescu i-a confirmat domnului Predoiu că va trimite propuneri, ulterior nu le-a mai trimis. Au participat la discuții reprezentanții a trei partide și în urma discuțiilor s-a finalizat proiectul care a fost depus și înregistrat în Parlament cu mai multe modificări, unele care țin de anumite aspecte, de clarificări. Dar o modificare care a născut discuții este cea legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul ANI a declarațiilor de avere”, a adăugat premierul interimar.

„Guvernul va susține în Parlament, în Comisiile de specialitate în care va discuta acest proiect, prin secretarii de stat, prin Ministerul Justiției, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției”, a conchis Ilie Bolojan.

Reamintim că proiectul de lege privind reforma Agenției Naționale de Integritate, trimis în Parlament de ministrul interimar al Justiției Cătălin Predoiu, menține secretizarea publică a declarațiilor de avere și de interese, potrivit documentului consultat marți, 21 iulie, de Libertatea. Pe scurt, proiectul prevede că declarațiile de avere și de interese vor fi depuse în continuare la ANI, dar demnitarii nu vor avea obligația de a le face publice, la fel ca până acum.

„E un proiect inițial consolidat MJ – ANI, la care o parte din partidele parlamentare care au participat la consultările ulterioare cu MJ și ANI și-au adus amendamente, iar proiectul depus la Parlament le reflectă. Celelalte partide își pot face propriile amendamente în Parlament”, a explicat Cătălin Predoiu pentru Libertatea pe 21 iulie.

Predoiu îndeplinește și funcția de ministru de Interne, și al Justiției, ambele ca interimar, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

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