„Suntem în situaţia în care, la aproximativ 193.000 de angajaţi care lucrează în sectorul de sănătate, în sectorul public din România, ni s-a solicitat în această perioadă aprobarea deblocării a 26.000 de posturi. Deci, discutăm de peste 10%… Mai mult de 10% din numărul de posturi care sunt în totalitate. Asta în condiţiile în care din cele 132.000 de paturi care sunt în spitalele din România, 90% în sectorul public dintre ele, gradul de ocupare a paturilor este de 63%. Mediu. Avem spitale cu 40%, 45%, deci practic jumătate din paturi sunt ocupate, jumătate nu”, a afirmat Bolojan într-o conferinţă de presă.

„În același timp, cheltuielile de personal medii în spitalele din România, raportat la suma contractată cu Casa Naţională de Sănătate […], reprezintă 65% în medie. […] Dar avem şi spitale, avem în jur de 50-60, în care cheltuielile de personal reprezintă 90% din total contract, ceea ce înseamnă că acel spital nu mai este dedicat pacienţilor, pentru că nu le mai rămân celor de acolo bani pentru medicamente, pentru tratamente, pentru analize, pentru combaterea infecţiilor nosocomiale”, a adăugat el, după care a prezentat un grafic cu dinamica cheltuielilor de personal în sănătate în ultimii 10 ani.

Graficul prezentat de Bolojan în conferința de presă referitor la cheltuielile de personal în spitale

În acest context, șeful Guvernului a luat o decizie: până săptămâna viitoare să fie gata o analiză a situației spitalelor cu cheltuieli de personal peste media națională și a celor cu grad redus de ocupare a paturilor, iar unitățile aflate în aceste situații vor fi penalizate dacă vor cere angajări suplimentare.

„Am cerut astăzi, în ședința de Guvern […], Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate, ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională… ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare. Iar spitalele care au un grad de ocupare a paturilor sub media naţională, din nou să fie depunctate”, a mai afirmat premierul Bolojan.

Precizările au venit în contextul în care Guvernul a deblocat 22 de posturi la spitalul de copii Marie Curie din București. Mai exact, Bolojan a aprobat în ședința de la Palatul Victoria memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali. Deblocarea va permite redeschiderea celor cinci paturi ATI închise din lipsă de personal. Cu toate acestea, managerul spitalului Daniel Buzatu a explicat pentru Libertatea că procedurile de angajare vor dura peste o lună.

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