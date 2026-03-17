„De admiratori n-am dus lipsă niciodată. Să fiu puțin lipsită de modestie, am avut admiratori și când nu eram la televizor. De când sunt pe micile ecrane am însă din toate categoriile, ce-i drept. Unii sunt foarte drăguți, îmi trimit flori sau mesaje, alții mă așteaptă în fața televiziunii, ceea ce nu e OK din punctul meu de vedere. Dar, după ultima pățanie, faptul că m-ar aștepta în fața televiziunii nu mi s-ar mai părea așa o nenorocire.

Cu toate că, repet, nu e nici asta în regulă. Recent, un domn cu o mască pe față s-a urcat la mine în mașină. Sunt mândră de mine, de felul în care am reacționat. Am fost foarte sigură pe mine chiar dacă în momentele alea nu mi se părea că sunt sigură pe mine și că știu ce fac. Dar se pare că totuși m-am descurcat”, a spus prezentatoarea de la Pro TV, pentru revista Viva!

„Prima oară am țipat, că m-am speriat, după care am conștientizat că trebuie să vorbesc frumos, că era clar că omul avea niște probleme la cap dacă a recurs la gestul ăsta. A înțeles până la urmă, a coborât din mașina mea. Dar mi-a dat de gândit treaba asta și i-am spus și lui: Faptul că apar la televizor nu-ți dă dreptul să urci peste mine în mașină. E șocant, sincer! Nu poți să intri cu bocancii în viața unui om doar pentru că-l vezi la televizor”, a declarat Iulia Pârlea, pentru sursa citată.

Întrebată ce i-a spus bărbatul atunci când a intrat în mașina ei, Iulia a mărturisit că acesta avea foarte multe poze cu ea, capturi de pe Instagram.

„A spus diverse, nici nu vreau să mai vorbesc despre asta. Mi-a arătat tot felul de poze cu mine, capturi de pe Instagram. Rețelele sociale sunt bune, dar uite că mai și strică pentru că unii înțeleg greșit tot fenomenul ăsta de online. Acest domn a văzut atunci că eu sunt la sală, că pusesem pe story locația, și a așteptat să ies, apoi m-a urmărit până la mașină… Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul s-a terminat cu bine până la urmă și nu am pățit nimic grav”, a mai spus vedeta Pro TV.

