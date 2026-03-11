Corina Caragea a fost cucerită de Shanghai

„Shanghai are câteva experiențe care par aproape SF pentru vizitatori. Aici este o cafenea… ce ziceți de barista? A fost bună cafeaua preparată de robot”, a spus prezentatoarea într-un filmuleț publicat pe Instagram.

Apoi, Corina a traversat orașul într-o capsulă autonomă: „Acum vreau să trec pe partea cealaltă a orașului. Intru într-o capsulă fără șofer care merge pe sub râul Huangpu, între The Bund (partea veche a orașului) și zona futuristă Pudong”, a povestit Corina.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„La hotel tocmai a venit curierul cu mâncare. Aici poți să comanzi orice, nici prin cap nu vă trece ce se comandă, iar livrarea vine extrem de repede. Desigur, robotul duce pachetul în cameră, tot el face și curat”, a povestit Corina.

Experiență inedită în Chongqing, orașul construit în munți

În cele din urmă, Corina Caragea a ajuns în Chongqing, orașul construit în munți. Corina Caragea a văzut trenul care traversează un bloc de 19 etaje.

„Ce credeți că iese pe aici? Un tren! Este de neimaginat, dar da, un tren trece printr-un bloc. Ia să iau și eu un bilet să văd cum e! Stația este construită în interiorul unui bloc de 19 etaje. Trenul intră prin clădire la etajele 6-8, unde se află stația, iar cât îl aștepți poți să împrumuți și o carte.

Mă gândeam cum stai tu liniștit seara, la tine acasă, pe canapeaua ta, și urmărești meciul, iar trenul îți trece pe la ureche, pe hol. Nu vibrează? Nu e zgomot? Nu, nu este chiar așa cum pare! Construcția este special făcută.

Dar de ce ai construi un tren printr-un bloc? Ei bine, Chongqing, acest oraș, este construit pe munți foarte abrupți, iar spațiul este extrem de limitat. În loc să demoleze clădiri sau să mute locuitori, inginerii au decis să integreze stația direct în clădire. Wow, incredibil! Bun venit în viitor!

Și asta nu e tot: autostrăzi suprapuse pe 4-5 niveluri, trenuri prin clădiri, un oraș construit pe munți și poduri uriașe”, a transmis Corina Caragea în mediul online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE