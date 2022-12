Lista concurenţilor de la competiţia care va avea loc în Republica Dominicană cuprinde foşti sportivi, artişti şi influenceri, scrie Pagina de Media. Aceștia sunt: Carmen Grebenișan, influencer, Jorge, cântăreț și prezentator, Ada Dumitru, actriță, Ionuţ Iftimoaie – fost luptător K1, Maria Constantin – solistă muzică populară, Remus Boroiu – antrenor de fitness, Bianca Patrichi – dansatoare şi coregrafă, fostă concurentă la „Românii au talent”, Doc – Vlad Munteanu – artist hip-hop, Vica Blochina, Sebastian Dobrincu – fost jurat la „Imperiul Leilor”, Ştefania Stănilă – fostă gimnastă și Gheboasă, care e cântăreț.

Faimoșii, primele declarații despre „Survivor România” 2023

În cadrul ediției speciale de pe VOYO, Faimoșii au făcut și câteva declarații. „Așteptările sunt mari. E o luptă cu mine, vreau să îmi demonstrez mie că pot să fac față oricărei situații. Am acceptat provocarea asta pe care o aveam demult în gând. Vreau să mă bucur de ea până la maximum. Sunt o luptătoare, cred că am fost băiat în altă viață”, a spus Carmen Grebenișan, potrivit playtech.ro.

„Eu nu credeam că viața poate reîncepe la 40 de ani. De pe canapea toți suntem foarte buni. Am vrut să văd cum e de acolo”, a declarat și Jorge.

„Simt deja emoția competiției. Îmi place echipa în care mă aflu, mă simt norocos și puternic”, a declarat Ionuț Iftimoaie.

„Mă pregătesc psihic să îmi iau la revedere de la familie, un lucru foarte greu. Abia acum am realizat ce înseamnă aceasta competiție. Ce urmează…vom vedea. Presimt că urmează o vacanță frumoasă. E supertare experiența!”, a explicat și cântăreața Maria Constantin.

„Sunt o persoană care nu spune nu provocărilor. Cresc în medii de stres și competiție. Merg la Survivor cu gândul să vin acasă cu premiul cel mare”, a spus Remus Boroiu.

Vica Blochina: Am făcut toate lucrurile bune din viața mea în mod inconstient. Dupa ce am semnat, am văzut câteva episoade si am zis că nu mai vreau să merg. Mă duc să slăbesc 10 – 12 kile. Bianca Patrichi: Am momente dese că eu chiar fac asta, plec la Survivor. Nu cred că sunt foarte conștientă că fac asta, dar vreau să fac asta. DOC: Am fost baschetbalist profesionist, am făcut sport toată viața. Fizic nu voi avea probleme, dar psihic nu știu. Sunt dispus să fiu ce o să fiu.

Și Sebastian Dobrincu a făcut dezvăluiri. „Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Nu sunt multe lucruri care mă mai mișcă. Pe plan personal am reușit să fiu stabil financiar, să am relații importante cu oameni dragi. O provocare e binevenită, iar eu sunt extremist. Mă duc să mă joc, să îi învăț pe alții să spună mereu DA unei provocări. Dacă voi fi norocosul câștigător, o să dublez banii și îi voi dona unei cauze umanitare”, a spus el.

Ștefania Stănilă: „Cred că o să mă descurc foarte bine și vreau să facem o figură frumoasă. Îmi doresc să câștig această competiție, am încredere în mine că o să ajung în finală”

Gheboasa: „Mă duc pentru experiență și pentru că am văzut emisiunea asta de când am fost mic. Cred că am mari șanse să mă descurc acolo. La Survivor nu voi avea nevoie de fashion si scheme, aici suntem supraviețuitori până la moarte. Eu am venit din noroi, să vezi ce o să fac la Survivor”.

Cine e prima Războinică de la „Survivor România” 2023

Până acum nu s-a aflat numele tuturor Războinicilor de la „Survivor România” 2023, cu excepția Andreei Moromete. Timp de aproape două luni, în emisiunea lui Cătălin Măruță s-a desfășurat cursa pentru biletul de aur către Survivor România 2023. De curând s-a aflat numele primului Războinic care va ajunge în Republica Dominicană imediat după sărbători. „Oamenii de acasă sunt cei care au luat decizie și ei sunt cei care au decis cine merge la Survivor. Avem un plic unde sunt rezultatele votului. Din păcate, doar unul va pleca în Dominicană. Publicul a votat, iar noi putem să anunțăm. Primul Războinic la Survivor 2023 este Andreea Moromete”, a spus Cătălin Măruță.

Andreea Moromete, 23 de ani, este numele concurentei care va face parte din echipa Războinicilor la „Survivor România” 2023. La prima apariție la TV, s-a aflat că ea e ofițer de poliție, însă pe rețelele de socializare, ea scrie că e trainer, instructor de fitness.

„Tot ce am obținut în viața asta a fost prin foarte multă muncă și de asta vă garantez că dacă mă veți alege pe mine, voi da tot ce am mai bun. Eu mă voi pregăti și voi face performanță și pe traseu.

Voi rezolva și problema pe care am avut-o în traseul de aici. Știu cât de muncitoare sunt. Tot ce am realizat până acum a fost prin muncă, nu prin noroc. Psihic, dacă am rezistat trei ani de zile într-un mediu pe care l-am detestat și nu mi-a făcut plăcere, nu am fost de acord cu ce se întâmpla acolo, pot să rezist oriunde”, a fost mesajul Andreei Moromete, după ce s-a aflat că ea e prima concurentă de la „Survivor România” 2023, conform Fanatik.

