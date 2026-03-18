Familia lui Horia Brenciu a reușit să se întoarcă în România din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul acasă

Horia Brenciu are din nou motive de bucurie, după ce familia sa s-a întors în siguranță în România. Artistul, care în urmă cu aproape două săptămâni anunța că este nevoit să revină singur din Kuala Lumpur din cauza lipsei locurilor disponibile la zboruri, a împărtășit recent vestea mult așteptată: cei dragi au ajuns acasă.

O revedere plină de emoție

Vizibil emoționat și liniștit, Horia Brenciu a povestit despre momentul în care și-a reîntâlnit familia. Artistul a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la aeroport, în care apare alături de soție și copii, ținând buchete de flori și zâmbind larg.

Horia Brenciu și-a revăzut familia (4)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Mesajul său a fost unul plin de recunoștință și emoție, subliniind cât de importantă a fost această revedere după zilele de separare.

„Gata! Au venit! Sunt acasă! Sunt cu mine! Suntem împreună! Nu mai sunt Kevin, singur acasă, și nici Sandokan, faimosul tigru malaezian. Sunt tati, tata, Horia sau iubirea mea, așa cum mi-a zis soția mea când am îmbrățișat-o la aeroport.

Din 28 februarie, de când ni s-a întors avionul din drum, am avut mai multe revelații. Ai mei copii s-au comportat admirabil, față de o situație nepremeditată și nedorită, iar gândurile venite din partea voastră, pe diverse căi, ne-au mers la inimă. Când cineva se gândește și se roagă pentru tine, chiar dacă nu te cunoaște personal, mi se pare că e cea mai frumoasă formă de empatie. Mulțumim frumos tuturor.

Dacă vreți vreodată un ghid pentru Kuala Lumpur, orice membru al familiei mele vă stă la dispoziție. Fiecare templu, grădină botanică sau parc zoo sunt cunoscute de noi ca-n palmă.

E primăvară în țară, dar nu și în lumea în care trăim, care e plină de tensiuni, venin, războaie și ură. Dar acum toate astea le pot gestiona mai ușor, pentru că Toma, Mina, Maria, Andreea și Alice sunt lângă mine”, a transmis pe Facebook Horia Brenciu. 

Motivul pentru care Horia Brenciu s-a întors acasă fără familia sa

Horia Brenciu și familia sa se aflau în vacanță în Malaysia, însă planurile de întoarcere au fost date peste cap de contextul internațional. Conflictele din Orientul Mijlociu au dus la restricții de zbor și la modificarea rutelor aeriene, ceea ce a făcut dificilă găsirea unor bilete pentru toți membrii familiei.

În aceste condiții, artistul a fost nevoit să ia decizia de a reveni singur în România, pentru a-și respecta angajamentele profesionale. Horia Brenciu a explicat că alegerea de a se întoarce fără familie nu a fost una ușoară, însă a fost necesară. Artistul a ținut să le mulțumească celor care au înțeles situația și i-au fost alături în această perioadă.

„Misiunea mea e să-mi fac bine treaba. Să fiu omul care, atunci când lansează o invitație la un spectacol, la o emisiune, la o întâlnire de ordin artistic, trebuie să-i facă pe cei prezenți acolo să uite de problemele lor. Asta e misiunea mea. Pentru asta m-am pregătit toată viața.

Celor care au avut răbdarea să ajungă până aici, cu citirea mesajului meu, le doresc să-și trăiască viața frumos, cu dragoste pentru ei și cei din jurul lor. MAKE LOVE NOT WAR e o chestiune viabilă! Hai s-o și punem în practică, zic”.

