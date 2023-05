Trei concurenți au fost săptămâna aceasta în pericol de eliminare la Survivor România 2023. Andrei Krișan, Alexandra Ciomag și Ștefania Stănilă au ajuns la votul publicului. Din păcate, cea care a primit cele mai puține voturi a fost Ștefania.

Campioana la gimnastică a fost eliminată de la Survivor România 2023 în ediția de miercuri, 17 mai. Pe Facebook, fanii emisiunii au comentat în termeni duri plecarea ei din concurs. Unii își doreau ca Ștefania Stănilă să rămână în concurs, iar Alexandra Ciomag să fie trimisă acasă.

„O luptătoare care de la 3 ani a avut parte numai restricții și muncă pentru o atinge performanțe sportive”

„Rușine PRO TV, trebuia să plece Ciomag. Nu cred că a avut mai multe voturi că Ștefania! (…) Aș fi vrut să plece Ciomag. E bine și așa. Era culmea să rămână Dan cu fetele. De Andrei se comenta că joacă doar cu fete. Dan cu cine juca? (…)

Ștefania este singura dintre toti șase care toată viața a fost o supraviețuitoare. O supraviețuitoare pentru România, o luptătoare care de la 3 ani a avut parte numai restricții și muncă pentru o atinge performanțe sportive cu care noi să ne mândrim, performanțe care ne-au făcuți cunoscuți în lume.

Gimnastica întotdeauna a reprezentat pentru noi fanionul emblemă. Oriunde te duci în lumea asta și spui Nadia Comaneci lumea își scoate pălăria în față noastră ca români. Dar ce se întâmplă la Survivor este o Românie la scară mai mică…. cine e smecher și manipulator câștiga …..(…)

Capu sus Ștefania ai fost o campioană, ești o campioană bună și ai cei 7 ani de acasă! Felicitări! (…) Ciomag a zâmbit tot timpul să văzut că să bucurat că a plecat Ștefania (…) Atunci voi considera corecta eliminarea unui jucător când voturile celor nominalizați vor fi afișate pe ecran. Până atunci…”, sunt câteva dintre comentariile fanilor emisiunii pe pagina oficială de Facebook Survivor România.

Ștefania Stănilă, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor România 2023

Printre lacrimi, concurenta a făcut și câteva declarații aseară. „Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut astăzi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama mea și m-a încărcat atât de tare, încât puteam trece peste orice obstacol.

Chiar mă întristează faptul că durerea din sufletul ei este mult mai mare decât durerea propriu-zisă pe care o am la genunchi. Mă doare, mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât și nu-mi pare rău de absolut nimic. Nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici și sigur așa trebuie să fie și ceva mai bun mă așteaptă acasă”, a spus Ștefania Stănilă.

Totodată, ea a recunoscut că îi este foarte greu să părăsească competiția din Republica Dominicană, își dorea foarte mult să ajungă în marea finală. „Mi-aș fi dorit să-mi duc visul mai departe. Mă doare și simt că ceva încă rămâne aici în Survivor. Nu-mi vine să cred, domnul Dan, sunt împăcat cu absolut tot ce am făcut.

E greu, chiar e greu, mi-aș fi dorit să ajung în ultima săptămână din marea finala și țin minte, domnul Dan, prima oară când am fost la casting și v-am întâlnit pe dumneavoastră și am fost foarte onorată că v-am văzut. Flacăra de campion e încă în mine”, a mai declarat ea.

