Trei concurenți au fost săptămâna aceasta în pericol de eliminare la Survivor România 2023. Andrei Krișan, Alexandra Ciomag și Ștefania Stănilă au ajuns la votul publicului. Din păcate, cea care a primit cele mai puține voturi a fost Ștefania.

Ștefania Stănilă părăsește Survivor România 2023

Astfel, Ștefania Stănilă a fost eliminată de la Survivor România 2023 înainte de marea finală a emisiunii, care are loc miercuri, 24 mai. Printre lacrimi, concurenta a făcut și câteva declarații. „Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut astăzi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama mea și m-a încărcat atât de tare, încât puteam trece peste orice obstacol.

Chiar mă întristează faptul că durerea din sufletul ei este mult mai mare decât durerea propriu-zisă pe care o am la genunchi. Mă doare, mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât și nu-mi pare rău de absolut nimic. Nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici și sigur așa trebuie să fie și ceva mai bun mă așteaptă acasă”, a spus Ștefania Stănilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Catinca Nistor și-a încheiat mandatul la șefia ICR Londra. Surse: „A solicitat să rămână în Anglia pe funcția de referent, dar a fost refuzată”

Ștefania Stănilă: „Mi-aș fi dorit să duc visul mai departe”

Totodată, ea a recunoscut că îi este foarte greu să părăsească competiția din Republica Dominicană, își dorea foarte mult să ajungă în marea finală. „Mi-aș fi dorit să-mi duc visul mai departe. Mă doare și simt că ceva încă rămâne aici în Survivor. Nu-mi vine să cred, domnul Dan, sunt împăcat cu absolut tot ce am făcut.

E greu, chiar e greu, mi-aș fi dorit să ajung în ultima săptămână din marea finala și țin minte, domnul Dan, prima oară când am fost la casting și v-am întâlnit pe dumneavoastră și am fost foarte onorată că v-am văzut. Flacăra de campion e încă în mine”, a mai declarat ea.

Cine e Ștefania Stănilă, care a fost eliminată de la Survivor România 2023

Alina Ștefania Stănilă, născută pe 27 decembrie 1997, este o fostă gimnastă. Ea a câștigat medalia de aur la Campionatul European din 2014, la proba pe echipe, iar în anul 2012, la Bruxelles, a obținut bronzul pe echipe și argintul la sărituri.

Recomandări În România, 85% dintre copiii cu părinți fără studii liceale sunt la risc de sărăcie, pe când doar 5% dintre copiii care vin din familii cu studii superioare se confruntă cu aceeași problemă

Ștefania Stănilă, care a fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache, pe vremea când făcea gimnastică, s-a retras din activitate și a devenit instructor.

„Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Parcă deja mă văd în finală. Faptul că am făcut gimnastică timp de 13 ani este un mare atu. Clar o să mă ajute mult mai mult în competiție. O latură ascunsă nu cred că există neapărat… sunt o persoană bună și mă integrez în orice grup. Acolo, dacă o să fac și foamea, poate o să fiu recalcitrantă, nu știu cum o să reacționez.

Merg într-un mediu nou, cu oameni noi și, la un moment dat, inevitabil o să apară dramele. Am crescut destul de greu, eu am plecat la 6 ani de acasă, am stat departe de părinți. Când aveam 9 ani, tatăl meu a murit. El a fost motivația să continui cu sportul”, a spus Ștefania Stănilă la Pro TV, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Prințul Harry și Meghan Markle, la un pas să-și piardă viața într-un accident auto, fiind urmăriți de paparazzi. În ce stare sunt acum

TVMANIA.RO Cine sunt concurenții America Express 2024. Lista completă a vedetelor sezonului 2. EXCLUSIV

FANATIK.RO Locul din România cunoscut în întreaga lume. E unic în Europa și ascunde o poveste aparte

Știrileprotv.ro Cine era fata de 17 ani lovită mortal de tren în judeţul Alba. Părinții ei au mai pierdut un copil în ianuarie

Observatornews.ro "Poți fi gazat în cabină, mutilat sau jefuit. Nimănui nu îi pasă". Revolta unui șofer român de TIR, la 2 ani de când Mihai Spătaru a fost ucis cu maceta în Franța

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Surpriză în showbiz-ul din România. A devenit mamă în secret! Avem imagini de la botez / FOTO