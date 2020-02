De Elena Petre,

Regizorul român nu a fost prezent la gala de premier, premiul său fiind primit de către actorul Frédéric Schulz-Richard, notează News.ro.

Este al doilea premiu pe care Cristi Puiu îl primește în cadrul Berlinalei, după Ursul de Aur pentru scurtmetraj la ediţia din 2004 („Un cartuş de kent şi un pachet de cafea”).

„Malmkrog”, al şaselea lungmetraj al lui Cristi Puiu, a deschis noua secţiune a festivalului aflat la a 70-a ediţie.

Scenariul „Malmkrog” este scris de Cristi Puiu, după „Trois entretiens”, un text al filozofului rus Vladimir Soloviov, iar imaginea este semnată de Tudor Panduru. Lungmetrajul a fost filmat în conacul Apafi din satul Mălâncrav (judeţul Sibiu).

Din distribuţie fac parte Frédéric Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaité, Marina Palii, Ugo Broussot şi István Téglás.

Potirvit Radio România Cultural, producția cinematografică este, până în prezent, cel mai provocator proiect al regizorului Cristi Puiu: o ecranizare de epocă, cu un scenariu original, o adaptare după „Trois entretiens” de Vladimir Soloviov (1853–1900), filmat timp de 40 de zile la conacul Apafi din satul Mălâncrav (Sibiu).

Filmul este construit în jurul a cinci personaje, iar actorii vorbesc în limba franceză – doar câteva replici fiind în germană, rusă și maghiară. Decorul și costumele redau atmosfera începutului de secol XX din Transilvania.

Cristi Puiu a regizat Marfa și banii (2001), Moartea Domnului Lăzărescu (2005), film câștigător al Premiului Un Certain Regard la Festivalul Internațional de la Cannes, Aurora (2010), Sieranevada (2016), propunerea României la Premiile Oscar.

