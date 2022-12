Codin Maticiuc, după ani de zile, și-a găsit echilibrul între viața profesională și cea personală. Are multe proiecte în carieră, printre care și serialul „Clanul”, de la Pro TV. Copiii lui, Smaranda și Ilinca, familia, sunt însă pe primul loc.

„N-a fost simplă toamna asta, odată cu apariția Ilincăi (n.r. fiica lui cea mică). Dar, dacă ar fi să compar, Ilinca pare să fie mai cuminte ca soră-sa, doarme mult mai mult și atunci avem și noi parcă mai puține griji. Dar țin la ambele în mod egal!

Nu pot face niciun fel de diferențe. E una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții acum, când retrăiesc postura de tată! Acum trei ani eram în aceeași postură cu Smaranda, acum a venit rândul Ilincăi. Mă declar un bărbat fericit și împlinit!”, a declarat el pentru Playtech Știri.

Pentru aceeași sursă, el a dezvăluit cum a fost posibil ca fiicele lui să aibă cetățenie americană. Codin Maticiuc și Ana Pandeli se aflau în State, călătoresc des acolo, mai ales că acolo a lucrat pentru filmele „Miami Bici”.

„Așa s-a întâmplat ca fetele mele să aibă, prin naștere, cetățenie americană. Eu, care nu posed cetățenie americană, sunt de vină! Fiindcă în ambele ocazii, și înainte de nașterea Smarandei, și înainte de cea a Ilincăi, mă aflam în State pentru a pregăti preproducția filmelor mele, cele legate de ”Miami Bici”. Există însă o deosebire între ele, cea dintâi e născută în vestul Statelor Unite, cealaltă, în estul Americii!”, a explicat el, care spune că vrea să le ofere copiilor lui un viitor cât mai bun.

„Îmi amintesc o vorbă a tatălui meu care-mi place foarte tare și care, atunci când era întrebat ce va face cu mine, cum mă va crește fiindcă nu era bogat, spunea ceva de genul: ”Nu avem toți aceeași șansă. Dacă eu nu am fost bogat, fiul meu va fi!”. Iar el a muncit toată viața ca eu să am ceea ce era necesar. Acum am preluat eu ștafeta și-mi înțeleg altfel și îndatoririle de părinte, dar și pe taică-miu”, a adaugat Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc, dezvăluiri emoționante

Prima lui fiică cu Ana Pandeli a venit pe lume acum trei ani. Recent, s-a născut și mezina familiei, Ilinca. Înainte de a o cunoaște pe micuță, el a transmis public un mesaj emoționant. „Nostradamus, Ți-ai imaginat vreodată cum e să îți cunoști măcar o mică parte din viitor? Să știi cu siguranță ziua în care vei cunoște o persoană care îți va schimba viața? Care îți va modifica prioritățile, modul de a gândi, felul în care te raportezi la viață? Te-ai gândit vreodată cum ar fi să știi exact care este ziua în care vei cunoaște dragostea? Să mergi la culcare în noaptea dinainte cu acest gând: mâine. Mâine totul va fi diferit. De mâine mi se modifică întreaga structură celulară. Mâine sunt altul.

M-am gândit la toate astea înainte să se nască Smaranda. Cum e să știi exact ziua în care o să întâlnești cea mai importantă persoană din viața ta. Da, bro, uite, ce să fac, bine pe acasă. Peste trei zile o s-o întâlnesc pe una pentru care te voi ucide fără să stau pe gânduri ca s-o fac fericită. Tu ce faci, bro?”. „Câteva lucruri au fost chiar peste așteptări la Smaranda. Să fiu primul care a văzut-o și mai ales primul care a ținut-o de mână.

Când au dus-o în altă cameră în timp ce pe mamă o coseau, m-au lăsat să stau cu ea. Doar noi doi. Și ne-am ținut de mână și am știut c-o s-o țin mereu. Am știut dinainte că o s-o iubesc. Nu am știut însă că voi fi total îndrăgostit de ea. Efectiv îndrăgostit ca de o domnișoară. Sunt mândru când râde la glumele mele, fâstâcit când mă pomenește, topit când mă atinge. Ca o dragoste de liceu. Tot ce-mi doresc este să mă bage puțin în seamă.

Alt lucru este că nu am realizat că-mi poate fi și călcâiul lui Ahile. N-am știut că mai există feluri în care poate să doară, total noi și crunte. N-am știut că mă pot nărui din lacrima altuia. Acum știu tot: dragostea ca în povești, pasiunea nestăvilită și tot ce e mai sfânt pe lume vine să mă întâlnească în câteva zile. Vine să-mi arate că nu sunt dragon cu mai multe capete așa cum credeam, ci unul cu mai multe inimi. Vine să salveze lumea sau măcar țara, alături de sora și fratele ei. Vine Ilinca Maticiuc”, a scris Codin Maticiuc pe Instagram, pentru fiica lui cea mică.

