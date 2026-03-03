Larisa Iordache a devenit mamă pentru prima dată pe 28 februarie 2025. Fosta gimnastă a născut o fetiță perfect sănătoasă, pe Amira-Andreea. Ea și soțul ei, Cristian Chiriță, au botezat-o pe micuță pe data de 8 iunie 2025, la un an de când fosta gimnastă și partenerul ei s-au căsătorit civil.

Amira a împlinit un an, iar fosta gimnastă a marcat acest moment plin de emoție cu o ședință foto de familie.

„Acum un an te așteptam emoționați, cu inimile pline de tandrețe și nerăbdare, întrebându-ne cum va fi când îți vom auzi glasul pentru prima dată. Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine — pline de bucurie, iubire, inocență, puritate și voie bună. Tu ești floarea vieții noastre, minunea noastră mică. Mami și tati te iubesc până la cer și dincolo de el. Îți mulțumim că ne-ai ales să îți fim părinți”, a scris Larisa Iordache pe Instagram

De asemenea, pe Instagram, Larisa a postat un video cu cele mai emoționante momente de la petrecerea fetiței sale.

„Amintiri pentru o viață. Un an binecuvântat. Zâmbete, flori, cadouri și multă iubire… așa a fost ziua Amirei. La mulți ani, minunea noastră! Ești cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu pentru mami și tati. Te iubim infinit și îți dorim cea mai frumoasă viață, plină de iubire, magie, bucurii și oameni la fel de frumoși ca sufletul tău pur.

Suntem recunoscători pentru fiecare zi alături de tine și pentru fiecare persoană dragă nouă care ne-a fost alături și a sărbătorit împreună cu noi acest prim an magic”, a mai transmis Larisa Iordache.