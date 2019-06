„Ziua de sâmbătă a fost pentru noi ca o explozie de bucurie, veselie multă, plina de voci de copii fericiţi, care alergau în toate părţile, părinţi care cântau şi dansau, baloane, luminiţe, steguleţe şi un noian de emoţii. Totul s-a întâmplat în curtea noastră şi, cumva, ne-a luat şi pe noi prin surprindere.

Am serbat sămbătă ziua Ritei, primul an din viaţa ei, care pentru mine şi Cosmin a fost cel mai frumos şi plin de însemnătate an din vieţile noastre. Sigur, aveam în plan să organizăm o mică petrecere cu familia şi prietenii, dar până la urmă ne-am strâns aproape 100 de persoane cu copii cu tot!”, a povestit Laura Cosoi pe blogul personal.

„Aşadar, i-am tăiat moţul Ritei. În Moldova aşa se face. Nu se rupe turta. Mie mi s-a tăiat moţul, surorii mele la fel, aşa că acum a venit rândul Ritei. Pe tava cu obiecte dintre care trebuie să aleagă, nu i-am pus ceva care oricum i-ar fi atras atenţia. Am ales varianta unor lucruri cu o semnificaţie mai largă, care să te ducă cu gândul la artist (după mama:)), la ştiinţă (dupa tată:)), dar şi alte obiecte fiecare cu însemnătatea lui.

Rita a ales un stilou, un bănuţ de argint şi paşaportul. Mie mi se pare o variantă bună, nu-i aşa? Mai ales că şi eu am ales stiloul şi bănuţul!”, a adăugat actriţa.

