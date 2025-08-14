La mulți ani, iubita noastră Leah! Azi împlinești 6 ani… și eu încă mǎ întreb când au trecut toți acești ani. Parcă ieri te țineam în brațe pentru prima dată, iar acum te vedem cum crești în fiecare zi, cu o inimă atât de mare și un zâmbet care luminează totul în jur.

Anul acesta ești hotărâtă să mergi la școală și, chiar dacă ne bucurăm pentru tine și suntem mândri de curajul tău, în inima mea am vrea să putem opri timpul în loc… Măcar un pic. Să te mai ținem de mână fără griji, să-ți ascultăm cântecele inventate pe loc și să te privim cum te bucuri de fiecare clipă.

La mulți ani, minunea noastră! Îți dorim să ai parte de o viață plină de lumină, muzică, prietenie și dragoste – exact așa cum ești tu. Te iubim, Leah-Maria!

În vârstă de 44 de ani, Anca Serea e mama a șase copii. Alături de cântărețul Adrian Sînă, în vârstă de 48 de ani, vedeta formează un cuplu din 2015. Cei doi au 4 copii, Noah, Ava, Moise, Leah, iar din relația cu afaceristul Filip Poplingher, vedeta mai are 2 copii, pe Sarah și David.

Pe 7 august, Sarah, fiica Ancăi Serea a împlinit 18 ani, iar cu ocazia aniversării majoratului, părinții ei i-au organizat o petrecere pe cinste, la care Adi Sînă, soțul prezentatoarei TV, a făcut show. Mama tinerei i-a transmis și un mesaj pe contul de socializare.







