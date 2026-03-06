Eva Zaharescu, fiica cunoscutei prezentatoare TV Andreea Berecleanu, a atras atenția recent după ce a fost surprinsă într-un moment romantic alături de un bărbat mai matur, la un eveniment organizat într-un club select din București.

Tânăra în vârstă de 24 de ani a participat la o petrecere mondenă din Capitală, unde și-a făcut apariția într-o ținută elegantă. Inițial, Eva Zaharescu a fost văzută în compania unei prietene, însă, pe parcursul serii, atenția celor prezenți s-a îndreptat către apropierea dintre ea și un bărbat misterios, despre care nu se cunosc, pentru moment, prea multe detalii.

Momente tandre surprinse de paparazzi

Pe parcursul evenimentului, cei doi au fost surprinși de paparazzi în ipostaze afectuoase. La un moment dat, Eva Zaharescu și bărbatul cu care se afla au fost fotografiați sărutându-se, gest care a stârnit imediat curiozitatea celor din jur, potrivit cancan.ro.

Imaginile surprinse arată că între cei doi există o apropiere evidentă, iar gesturile lor au lăsat impresia unei relații romantice.

La plecare, bărbatul care o însoțea pe Eva Zaharescu a avut și un gest galant. Acesta i-a oferit haina, înainte să părăsească împreună locația.

Cu ce se ocupă cei doi copii ai Andreei Berecleanu

Andreea Berecleanu, una dintre cele mai carismatice prezentatoare de știri din România, a reușit să îmbine cu succes cariera și viața de familie. La 50 de ani, vedeta Prima TV este extrem de mândră de cei doi copii ai săi, Eva și Petru Zaharescu, și spune că rolul de mamă rămâne prioritatea sa principală.

Eva, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 24 de ani și a absolvit Institutul Marangoni din Londra, specializându-se în Design Vizual și Grafică. Acum lucrează în Barcelona, în timp ce Petru continuă studiile în Marea Britanie. Deși cei doi copii locuiesc departe, Andreea Berecleanu păstrează o legătură zilnică cu ei, discutând constant despre realizările și provocările lor.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată. Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate.

Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste”, a declarat Andreea Berecleanu, într-un interviu acordat pentru Click!.

