Cristina Cioran și Alex Dobrescu au avut de-a lungul timpului o relație marcată de despărțiri și împăcări, iar împreună au doi copii. În prezent, vedeta se ocupă de creșterea celor mici și încearcă să gestioneze cât mai echilibrat relația acestora cu tatăl lor, care se află în spatele gratiilor.

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Cristina Cioran a vorbit despre felul în care fiica sa resimte absența tatălui și despre dorința acesteia de a-l revedea. Vedeta spune că încearcă să îi explice situația într-un mod sincer, dar adaptat vârstei sale, astfel încât această perioadă să nu aibă consecințe emoționale pe termen lung.

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Videoclipul pregătit pentru aniversarea de 5 ani a fiicei sale

Cu ocazia împlinirii vârstei de 5 ani, Cristina Cioran i-a pregătit fiicei sale un videoclip alcătuit din fotografii și filmări realizate de-a lungul anilor, încă de la nașterea acesteia.

Printre imaginile selectate se află și momente în care apare Alex Dobrescu. Cristina Cioran spune că nu a vrut să elimine această parte din povestea fiicei sale, chiar dacă situația familiei este în prezent una complicată.

„Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc mult… pentru urări. Da, am făcut așa o combinație cu… niște materiale, filmări și… fotografii vechi de când s-a născut ea. Și… știi cum e în viață, nu poți ocoli elefantul din cameră”, a declarat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

„Tati, mi-e dor de tati, vreau la tati, când vii acasă…”

În timp ce Cristina Cioran se uita la materialul pregătit pentru aniversare, fiica sa a venit lângă ea și a început să reacționeze spontan la imaginile pe care le vedea.

Atunci când în fotografii a apărut și tatăl ei, fetița și-a exprimat dorul și a început să întrebe când se va întoarce acesta acasă. Cristina Cioran a povestit momentul și a dezvăluit cuvintele rostite de fiica sa.

„Și în timp ce mă uitam pe filmuleț, după ce l-am făcut, am vrut să-i pun o voce, să-i spun… să-i urez așa… tot ce-i mai bun, fetița mea a venit și a comentat la fotografii. A comentat: tati, mi-e dor de tati, vreau la tati, când vii acasă…”, a mai spus vedeta.

De ce Cristina Cioran a decis să păstreze vocea fiicei sale în videoclip

Cristina Cioran a ales să nu elimine din material reacția spontană a fiicei sale. Vedeta spune că nu a vrut să ascundă ceea ce simte copilul și că dorul celei mici față de tatăl său reprezintă realitatea prin care trece familia în această perioadă.

Din acest motiv, a decis ca vocea fetiței să rămână în videoclip exact așa cum a fost înregistrată.

„Și… în momentul acela m-am gândit… de ce să ascund adevărul, până la urmă. Copilului i-e dor de tatăl său, adică… Ăsta-i adevărul. Asta este realitatea. Și-am lăsat așa, vocea celei mici.”, mai spune aceasta.

Cristina Cioran spune că fiica sa își exprimă zilnic dorul față de tată

Situația nu este una izolată. Potrivit Cristinei Cioran, fiica sa îi spune în fiecare zi că îi este dor de Alex Dobrescu. Vedeta încearcă să îi vorbească despre absența tatălui într-un mod pe care copilul să îl poată înțelege.

Cristina Cioran recunoaște că perioada este dificilă inclusiv pentru ea și că principala sa preocupare este ca această despărțire temporară să nu o afecteze pe termen lung pe fiica sa.

„Da, zilnic aud asta. Da… am încercat să-i explic corect și adevărat. E dureros și pentru mine… Bine, mă gândesc până la urmă că și dacă era plecat în voiaj… cum încerc eu să-i mai spun ei… că-i plecat… la fel era. Deci, până la urmă, este doar o perioadă până ei doi se vor vedea. Să vedem… Ce să zic? Important e că… Nu-mi doresc decât să treacă ușor timpul ăsta… Să treacă ușor timpul ăsta și să… nu afecteze pe termen lung. Atât îmi doresc.”, a mai spus Cristina Cioran.

Cât de des vorbește fata Cristinei Cioran cu Alex Dobrescu

Chiar dacă Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor, acesta păstrează legătura cu fiica sa. Cristina Cioran a precizat că cei doi comunică în fiecare zi.

Mai mult, chiar în ziua în care fetița a împlinit 5 ani, aceasta a avut posibilitatea să vorbească prin apel video cu tatăl său. Astfel, Alex Dobrescu a putut să îi transmită personal urările de „La mulți ani”.

„Da, comunică în fiecare zi. Asta… mai devreme am vorbit un pic pe video, ca să-i spună: La mulți ani! și să… vorbească cu ea.”, a mai adăugat vedeta.

Pentru Cristina Cioran, principala preocupare în această perioadă rămâne starea emoțională a copiilor săi. Vedeta încearcă să păstreze legătura dintre fiica sa și tatăl acesteia, în timp ce speră ca perioada de separare să treacă fără să lase efecte pe termen lung asupra celei mici.

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