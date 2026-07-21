Comori ascunse de-a lungul coastelor europene

Europa este casa unor peisaje naturale spectaculoase, orășele liniștite de pe coastă și locuri îmbibate de istorie. Printre cele mai notabile destinații de pe litoral se numără:

1. Ksamil, Albania: „Maldivele Europei” 

Ksamil, parte a Rivierei Albaneze, impresionează prin apele sale cristaline de un turcoaz strălucitor și plajele cu nisip fin. Localitatea, situată în Parcul Național Butrint, combină peisajele naturale cu istoria bogată, incluzând ruinele antice ale orașului Butrint, patrimoniu UNESCO. Turiștii pot explora insulele din apropiere cu hidrobicicleta sau pot observa broaște țestoase în apele limpezi.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

2. Insulele Åland, Finlanda: un arhipelag nordic de poveste

Cu cele 6.700 de insule ale sale, Åland oferă o oază de liniște și natură neatinsă. Plajele cu nisip alb, saunele tradiționale și satele pitorești atrag turiștii în căutare de relaxare. Mariehamn, capitala regiunii autonome, păstrează farmecul istoric al caselor din lemn și al cartierelor maritime. Pentru cei aventuroși, insulele sunt un loc ideal pentru activități precum caiacul sau escalada.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

3. Comporta, Portugalia: între lux și sălbăticie

Cunoscută pentru plajele sale lungi cu nisip auriu și o atmosferă relaxată, Comporta, situată de-a lungul estuarului Sado, a devenit o destinație tot mai căutată. Regulile stricte de construcție au păstrat autenticitatea locului, în timp ce magazinele de lux și restaurantele rafinate completează experiența. Dunele spectaculoase și câmpurile de orez adaugă un farmec unic acestei zone.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

4. Peninsula Pelion, Grecia: între munți și mare

În estul Greciei continentale, Peninsula Pelion oferă o evadare într-o lume autentică, ferită de turismul de masă. Satele tradiționale sunt legate de poteci pavate, iar peisajele, dominate de păduri dese și livezi, fac din acest loc o destinație ideală pentru drumeții. Vizitatorii pot descoperi gusturi locale în taverne autentice, unde sunt servite preparate grecești, inclusiv tsipouro, o băutură de casă asemănătoare ouzo-ului.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

5. Istmul Curonian, Lituania: tărâmul dunelor uriașe

Între Marea Baltică și Laguna Curoniană se întinde o fâșie de pământ care impresionează prin peisaje spectaculoase. Dunele Parnidis, cu înălțimea de 52 de metri, oferă priveliști uimitoare, iar pădurile de pini adăpostesc o faună bogată, inclusiv cerbi și elani. Satul pescăresc Nida completează farmecul regiunii, oferind preparate tradiționale, precum șaltibarščiai, celebra supă rece de sfeclă.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

6. Cabo de Gata-Níjar, Spania: frumusețea sălbatică a Andaluziei

Departe de aglomerația din Costa del Sol, Parcul Natural Cabo de Gata-Níjar din sudul Spaniei este o destinație pentru cei care apreciază natura intactă. Golful Almería impresionează prin peisaje vulcanice, golfuri ascunse și recife de corali. Micile sate de coastă oferă cazare accesibilă și o atmosferă liniștită, departe de agitația turistică.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

7. Lège-Cap-Ferret, Franța: liniște pe litoralul Atlanticului

La capătul unei peninsule franceze, Lège-Cap-Ferret oferă o combinație de plaje lungi, sate pescărești pitorești și păduri de pini. Este locul ideal pentru surf, plimbări cu bicicleta și mese relaxate pe malul mării. Boulevard de la Plage este locul perfect pentru shopping și gastronomie, fiind presărat cu restaurante elegante și brutării.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

8. Insula Lošinj, Croația: o alternativă liniștită

Pentru cei care vor să evite aglomerația insulelor din sudul Croației, Lošinj este o oază de pace. Renumită pentru golfurile sale retrase și posibilitatea de a observa delfini, insula oferă peisaje montane, plaje umbrite de pini și localități tradiționale precum Mali Lošinj, unde viața se desfășoară într-un ritm relaxat.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

9. Peninsula Fischland-Darss-Zingst, Germania: refugiu pentru iubitorii de natură

La Marea Baltică, această peninsulă din nord-estul Germaniei este un paradis pentru iubitorii de păsări și natură. Plajele vaste și zonele mlăștinoase atrag mii de cocori și alte păsări migratoare. Ahrenshoop, un sat artistic din regiune, este cunoscut pentru galeriile sale și atmosfera creativă.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

10. Procida, Italia: insula de vis din Golful Napoli

Procida, o insulă mică și colorată din apropierea orașului Napoli, a devenit faimoasă pentru peisajele sale idilice și aparițiile în filme celebre precum „Talentatul domn Ripley” . Marina di Corricella, cu casele sale pastelate și restaurantele tradiționale, este punctul de atracție principal. Insula este perfectă pentru plimbări pe străduțe înguste și relaxare.

10 destinații secrete de pe coasta Europei unde scapi de aglomerație, dar ai peisaje de vis ca în Maldive
Foto:Shutterstock

Aceste destinații, mai puțin cunoscute publicului larg, demonstrează că Europa are mult mai multe de oferit dincolo de metropolele sale aglomerate. Alegerea unor astfel de locuri nu doar că oferă o experiență autentică, ci contribuie și la susținerea comunităților locale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu s-a putut abține! Wow! Chiar s-a văzut pe camere totul! Dar totul! Gestul făcut de Gerard Pique chiar în timp ce Shakira performa la Cupa Mondială! Fostul iubit al artistei a fost prezent în tribună, chiar alături de...
Viva.ro
Nu s-a putut abține! Wow! Chiar s-a văzut pe camere totul! Dar totul! Gestul făcut de Gerard Pique chiar în timp ce Shakira performa la Cupa Mondială! Fostul iubit al artistei a fost prezent în tribună, chiar alături de...
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Scandal! Fosta iubită îi aduce acuzații grave fotbalistului plătit cu 14 milioane de euro pe an
GSP.RO
Scandal! Fosta iubită îi aduce acuzații grave fotbalistului plătit cu 14 milioane de euro pe an
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.RO
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

PSD a cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21% pentru locuințe noi până la 1 octombrie 2026, spune Sorin Grindeanu | Document
Politică 15:26
PSD a cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21% pentru locuințe noi până la 1 octombrie 2026, spune Sorin Grindeanu | Document
Sorin Grindeanu propune un comitet de criză în Parlament și o sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru deblocarea crizei guvernamentale: „Lipsa deciziilor produce deja efecte grave”
Politică 15:08
Sorin Grindeanu propune un comitet de criză în Parlament și o sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru deblocarea crizei guvernamentale: „Lipsa deciziilor produce deja efecte grave”
Parteneri
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Adevarul.ro
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Ce o așteaptă, de fapt, pe Universitatea Craiova la Sofia! De ce Levski e foarte periculoasă: de la atmosfera creată de ultraşii fanatici la pedigree-ul european şi foamea de performanţă
Fanatik.ro
Ce o așteaptă, de fapt, pe Universitatea Craiova la Sofia! De ce Levski e foarte periculoasă: de la atmosfera creată de ultraşii fanatici la pedigree-ul european şi foamea de performanţă
Patru zile, patru tancuri atacate. O rută critică pentru 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului
Financiarul.ro
Patru zile, patru tancuri atacate. O rută critică pentru 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Mario Fresh și-a chemat bunica pe scenă, la Iași. Ce i-a spus în fața publicului: „Ea este Olguța, femeia care m-a crescut”
Stiri Mondene 15:24
Mario Fresh și-a chemat bunica pe scenă, la Iași. Ce i-a spus în fața publicului: „Ea este Olguța, femeia care m-a crescut”
Ce se întâmplă cu fetele lui Ștefan Stan, la 3 ani de la divorțul de mama lor. „Dacă ai cunoaște-o pe Simona, ai înțelege. Nu găsim cale de mijloc”
Stiri Mondene 15:02
Ce se întâmplă cu fetele lui Ștefan Stan, la 3 ani de la divorțul de mama lor. „Dacă ai cunoaște-o pe Simona, ai înțelege. Nu găsim cale de mijloc”
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Bărbat, strivit în maşină de un bolovan desprins de pe versant pe Valea Oltului. La volan se afla fiica lui
ObservatorNews.ro
Bărbat, strivit în maşină de un bolovan desprins de pe versant pe Valea Oltului. La volan se afla fiica lui
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Uitat pe bancă în finala Cupei Mondiale, Lautaro Martinez a rupt tăcerea
GSP.ro
Uitat pe bancă în finala Cupei Mondiale, Lautaro Martinez a rupt tăcerea
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
GSP.ro
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
Parteneri
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Mediafax.ro
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Redactia.ro
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

PSD a cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21% pentru locuințe noi până la 1 octombrie 2026, spune Sorin Grindeanu | Document
Politică 15:26
PSD a cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21% pentru locuințe noi până la 1 octombrie 2026, spune Sorin Grindeanu | Document
Sorin Grindeanu propune un comitet de criză în Parlament și o sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru deblocarea crizei guvernamentale: „Lipsa deciziilor produce deja efecte grave”
Politică 15:08
Sorin Grindeanu propune un comitet de criză în Parlament și o sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru deblocarea crizei guvernamentale: „Lipsa deciziilor produce deja efecte grave”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul nu a luat avionul către Sofia. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul nu a luat avionul către Sofia. Update Exclusiv
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor
Spotmedia.ro
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor