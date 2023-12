Când vine vorba despre copiii lui, Dan Negru a fost foarte discret de-a lungul anilor. Foarte rar a vorbit despre Dara și Bogdan, și mai rar a pozat alături de ei și niciodată nu a apărut împreună în emisiuni de televiziune.

De ceva vreme, fiica lui Dan Negru învață deja să fie responsabilă și să își câștige singură banii, astfel că la doar 13 ani își ajută mama în cabinetul stomatologic. De curând, Dara a primit o nouă ofertă, pe care tatăl ei s-a bucurat că a refuzat-o.

Într-un interviu pentru Ciao, prezentatorul de la Kanal D a povestit că fiica lui a primit de la o agenție de publicitate propunerea de a apărea într-o reclamă. Nici nu a stat la discuții și a refuzat-o, Dan Negru justificând că decizia a luat-o fiica lui pentru că a fost crescută să fie departe de showbiz.

„O agenție de publicitate i-a oferit Darei un rol într-o reclamă”

„Copiii mei își trăiesc copilăria liniștiți. I-am lăsat să facă asta. O agenție de publicitate i-a oferit Darei un rol într-o reclamă și m-a bucurat când, de bună voie, nici n-a vrut să audă. I-am crescut să stea departe de poleiala showbizului. Mi-ar plăcea să fie oameni buni. Pe un om bun, nu-l învinge nimeni în viață”, a declarat Dan Negru.

Întrebat care sfatul de preț pe care l-a dat copiilor, el a zis: „Copiii ne copiază gesturile, viața, vorbele. Sfaturile sunt mai puțin importante, contează că viața pe care o trăim lângă ei să fie una frumoasă. Ei o vor copia pe mai departe în viața lor. E mai important să le arătăm cum trăim decât să le spunem asta”.

Unde lucrează fiica lui Dan Negru la 13 ani

Dara lucrează câteva ore pe zi și de ocupă de pacienții mamei sale, Codruța Negru, mai exact este un fel de recepționeră. „Dara o ajuta pe soția mea și pe colegele soției mele. Mi-ar plăcea să-i calce ei pe urme și nu mie. Un medic lasă ceva în urmă. Eu n-o să las nimic, doar o urmă de bucurie, într-o seară la tv. Lumea uită bucuria aia a doua zi.

Dara stă vreo două ore la treabă. E adevărat, o oră din cele două mai stă și pe Tik Tok. Dar cred că deja are vârsta bună la care să înceapă să vadă cum se câștigă banii. E mai ușor să construiești un copil bun decât să repari un matur stricat”, a povestit Dan Negru, potrivit CANCAN.

De ce Dan Negru nu vrea să își expună copiii la TV

Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Dan Negru a vorbit despre copiii lui, Dara și Bogdan. Întrebat dacă aceștia vor să studieze în străinătate, el a răspuns: „Soția mea mai cochetează în discuții cu posibilitatea asta, dar decizia va fi a lor.

Eu nu cred că străinătatea îți poate aduce liniștea deplină, poate doar pe cea financiară, dar nu banii sunt întotdeauna răspunsul în viață. Asta îi învățăm pe copii. Dar hotărârea va fi a lor”. Prezentatorul show-urilor „Tu urmezi!” și „Jocul cuvintelor” preferă să-i țină pe copii departe de lumina reflectoarelor, astfel ca aceștia să se poată bucura de o copilărie liniștită.

„Nu suntem genul de familie care să postăm poze cu copiii, să-i ducem la TV sau prin reviste. De fapt, singura revistă în care copiii mei au apărut vreodată a fost chiar VIVA!. Am refuzat să ne arătăm mereu în poze și ziare. Pozele le ținem pentru noi. Am simțit noi că e mai bine așa. Poți să fii discret dacă vrei asta. Eu o consider și pe asta o calitate”, a mărturisit vedeta.

