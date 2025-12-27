NABU a informat într-un mesaj transmis prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului”, care „au primit sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada Supremă”.

Potrivit NABU, anchetatorii săi au încercat sâmbătă dimineață să percheziționeze sediile comisiilor parlamentare, dar au fost împiedicați de forțele de securitate. „Obstrucționarea acțiunilor de investigație constituie o încălcare directă a legii”, a avertizat NABU.

Jurnalistul Kirilo Amurskî a declarat pentru postul francez BFMTV că anchetatorii NABU au reuşit, până la urmă, să pătrundă în sediile parlamentare.

Ukraines National Anti-Corruption Bureau reports uncovering an organized criminal group involving sitting MPs who allegedly took bribes for votes in the Verkhovna Rada. NABU also says State Guard officers blocked detectives from accessing parliamentary committees in Kyiv, an act… pic.twitter.com/ptK7rFmznO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2025

Departamentul Securității Statului a precizat că nu s-a opus percheziționării sediilor parlamentare, dar procedura a necesitat, în baza legii marțiale, o verificare amănunțită a tuturor persoanelor aduse de anchetatori ca martori.

NABU nu a precizat dacă a efectuat arestări în acest nou scandal de corupție, care a apărut imediat după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat spre Florida pentru a se întâlni duminică cu omologul său american Donald Trump.

Precedentul scandal de corupție, legat de deturnarea a aproape 100 de milioane de dolari în sectorul energetic, a dus la demisia a doi miniștri și a șefului Cancelariei Administrației Prezidențiale, Andrii Iermak.

Patru deputați sunt puși sub acuzare

În ceea ce privește noul caz, patru deputați sunt puși sub acuzare pentru luare de mită, și anume Evhen Pivovarov, Ihor Negulevski, Olha Savcenko și Iuri Kisel, șeful Comisiei pentru Transporturi. Potrivit Zerkalo Nedeli, NABU a interceptat biroul lui Kisel, de unde deputații primeau plicuri cu bani în schimbul voturilor lor.

Un alt suspect este deputatul Iuri Koriavcenkov, un fost actor care a lucrat împreună cu Volodimir Zelenski. Toți acești deputați sunt membri ai partidului „În slujba poporului”, care deține majoritatea absolută în Rada Supremă și este apropiat președintelui Ucrainei. În plus, anchetatorii îl interoghează pe Taras Melniciuk, șeful secretariatului partidului „În slujba poporului”.

Corupția este endemică atât în Rusia, cât și în Ucraina, iar societatea ucraineană speră în eradicarea acestui flagel prin apropierea de Uniunea Europeană și NATO.

