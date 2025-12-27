„Ultimul Crăciun cu mama. Greu nu pentru ce se vedea, ci pentru ce știam eu înăuntru: am simțit că va fi ultimul. Și atunci fiecare detaliu devine dublu: și apăsător, și prețios. Am trăit sărbătoarea în două planuri: la suprafață, luminile, masa, «hai la o poză». În adânc, o priveam și îmi ziceam: «Te memorez».

Uneori cel mai greu nu e momentul pierderii, ci momentul în care știi că urmează. Și totuși continui să pui farfuriile pe masă și să-ți ții inima într-o formă decentă, ca să nu sperii pe nimeni.”, a declarat Lora pentru Cancan.

„Da. Au fost Crăciunuri cu nod în gât și conversații cu subtext, în care eram «acolo», dar nu eram. Dar am început să șterg amintirile care mă țin prizonieră. Nu neg ce-a fost, doar nu mai las trecutul să-mi conducă prezentul. Am decis să colecționez doar momente frumoase. E o formă de protecție”, a mai spus vedeta.

În cadrul interviului, Lora a explicat de ce evită să posteze pe contul de socializare imagini cu cadourile pe care le primește

„Evit să postez cadouri. Nu pentru că nu sunt recunoscătoare, ci pentru că am învățat că internetul poate transforma bucuria ta în material de judecată. Prefer să păstrez recunoștința în privat.

E felul meu de a proteja ceva curat, într-un loc unde oamenii, mai mult ca oricând, confundă fericirea cu «motiv de atac». Orice ține de politică. Nu pentru că mi-e frică de discuții, ci pentru că vreau liniște. La Crăciun nu vreau arbitraj, vreau omenie. Și, sincer, pacea mea trebuie să devină Constituția casei mele” , a încheiat artista.

