În scrisoare, făcută publică de KCNA, agenția regimului de la Phenian, Kim îi transmite lui Putin că anul 2025 a fost „cu adevărat semnificativ” pentru alianța ruso – nord-coreeeană, care a fost consolidată, în opinia lui, prin „împărțirea sângelui, a vieții și a morții în același șanț” din Ucraina.

Kim Jong-un l-a ajutat pe Vladimir Putin cu cel puțin zece mii de soldați pentru a lupta împotriva Ucrainei. Serviciile de informații sud-coreene și occidentale știau despre acest lucru încă din toamna anului 2024, dar Phenianul a confirmat abia în aprilie 2025.

Ajutorul cu trupe a continuat, Phenianul susținând recent că a trimis soldați, oficial pentru a „curăța” câmpurile minate din regiunea rusă Kursk.

Pe lângă trupe, Kim l-a ajutat pe Putin cu obuze de artilerie, rachete, sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune și muncitori.

În schimb, Rusia a livrat Coreei de Nord tehnologie militară, alimente și energie.

Kim i-a trimis lui Putin mesajul de felicitare la o zi după ce le-a ordonat generalilor săi să intensifice producția de rachete și a dezvăluit imagini cu primul său submarin nuclear. La rândul lui, Putin i-a scris zilele acestea lui Kim și a lăudat așa-zisa „prietenie invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord.

Regimul de la Phenian şi-a crescut în mod considerabil testele rachete în ultimii ani. Potrivit unor analişti, dictatorul nord-coreean încearcă să-şi îmbunătăţască capacităţile de atac de precizie, să sfideze Statele Unite şi Coreea de Sud şi să testeze armament pe care să-l exporte în Rusia.

