Fiica lui Radu Beligan s-a căsătorit în secret, a doua oară. Cine e soțul Lamiei Beligan

Lamia Beligan s-a căsătorit cu Alexandru Turcu. Cei doi au făcut și cununia civilă, și cea religioasă. „A fost o hotărâre reciprocă. Ne-am gândit că dacă după trei ani de convieţuire încă ne mai dorim la fel de mult să trăim împreună, atunci… lets do it! Nu starea civilă a contat, ci mai ales primirea binecuvântării lui Dumnezeu în taina cununiei.

S-a întâmplat că el m-a cerut şi… eu l-am amânat! (râde) Eu am mai fost căsătorită, am trecut prin experienţa asta şi nu eram aşa dornică să o reeditez, aşa că am zis că, dacă o mai fac, trebuie să fiu foarte sigură, să îmi doresc foarte tare lucrul ăsta. Singurul considerent a fost dacă aş putea să trăiesc zi de zi cu omul ăsta”, a povestit aceasta.

Actrița a și povestit câteva detalii din relația cu soțul, dar și cum s-a îndrăgostit de el. „N-am avut niciodată problema singurătăţii. Nici el nu a avut-o. S-au întâlnit doi oameni singuratici. El era în lumea lui, cu cărţile. L-am simţit din prima clipă că este un om cu inima curată.

Ăsta cred că a fost atuul lui principal, pe lângă intelectul deosebit, sufletul lui pur. Asta mi s-a părut extraordinar. În lumea asta de oameni ipocriţi şi duplicitari e foarte rar să găseşti un om pur. Am fi vrut să ne căsătorim mai devreme, dar a venit şi pandemia….”, a mai declarat ea pentru aceeași sursă.

Lamia Beligan a mai adăugat că ea și soțul au avut cununia civilă pe 7 mai, iar cununia religioasă a avut loc în vară, pe 17 iulie, într-un cadru restrâns, departe de București.

Radu Beligan s-a stins din viață pe 20 iulie 2016. A lăsat în urmă patru copii, Lamia Beligan, Anamaria Beligan, Raluca Beligan și Alexandru Beligan.

