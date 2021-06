Fiica lui Teo Trandafir are iubit. Cum se înțelege prezentatoarea cu băiatul de care Maia e îndrăgostită

„Este o relație adolescentină frumoasă. Lucrurile au decurs firesc, am stat la masă, ne-am bucurat. La început a fost mai liniște, dar ni s-au dezlegat limbile repede, pentru că eu am grijă să fiu volubilă, iar Maia are grijă să îmi spună de fiecare dată: «Ai grijă să fii drăguță!».

Maia este un copil normal și aduce în casă copii normali. Eu acasă nu sunt vedetă de televiziune, sunt mamă.”, a declarat prezentatoarea pentru viva.ro.

Teo Trandafir și Maia, care au realizat primul pictorial împreună, au o relație specială mamă-fiică, sunt chiar prietene. Prezentatoarea și-a ajutat adolescenta de fiecare dată când a avut nevoie. În privința băieților, Teo Trandafir dezvăluie că nu i-a dat acesteia vreun sfat.

„Nu i-am dat niciodată niciun sfat despre nimic. I-am spus că în această viață nu trebuie nimic, trebuie doar să fie fericită, nu este obligată să facă nimic din ceea ce nu este obligată. Viața, nu eu, o să o învețe că sunt momente în care trebuie să mai înghiți câte o gălușcă. Sfatul meu rămâne, însă, același!”, a mai povestit vedeta în același interviu.

Maia Trandafir este la liceu acum și, în viitor, are planuri de a urma cursurile unei universități din Anglia.

