De Camelia Diaconu,

Filmele cu dezastre naturale au fost printre cele mai urmărite producții cinematografice în ultimii ani datorită scenariilor extrem de bine gândite, dar și pentru că în producții se preconiza sfârșitul lumii. Am făcut o selecție și îți spunem care sunt cele mai bune filme cu epidemii și dezastre naturale pe care trebuie să le vezi!

În urma unei epidemii, mai multe zombie înfricoșătoare au apărut în peisaj și totul pare desprins dintr-un film de groază. Aceste creaturi teribile au un singur scop: să șteargă omenirea de pe fața pământului. Deja, mai mult de jumătate din planetă este capturată de aceste creaturi, în ciuda eforturilor Forțelor Militare de a împiedica acest eveniment. Totul ia o întorsătură înfricoșătoare.

Un film de aventură și ficțiune care își desfășoară acțiunea într-o lume cuprinsă de o epidemie înfricoșătoare. Alice, personajul principal caută supraviețuitori, oameni obișnuiți, pe care să îi ia cu ea într-un loc sigur. Drumul nu este atât de simplu pe cât credea, deoarece se întâlnește în drumul ei cu un prieten vechi care a privat-o de întreaga putere. Ea reușește să găsească un supraviețuitor și să meargă cu la Arcadia, singurul loc în care nu există nicio infecție.

E epidemie care se răspândește extrem de repede și care transformă orice om în zombie. Lumea ajunge să fie invadată de monștrii periculoși, care umblă liberi și care pun în pericol tot în jurul lor. Există și câțiva supraviețuitori, care decid să se ascundă într-o casă abandonată, însă șansele lor de a merge mai departe nu sunt deloc sigure.

În urma unui călătorii de afaceri, tânăra Beth se întoarce acasă în Hong Kong. Suferă un ușor disconfort, îngheață și o doare gâtul, așa că decide să înceapă un mic tratament, imediat cum bea un comprimat de aspirină. La scurt timp, fiul său de șase ani începe să aibă aceleași simptome și este trimis acasă de la școală. Bărbatul tinerei observă că ceva nu este în regulă cu familia sa, așa că decide să îi ducă la spital. Însă, soția acestuia moare, iar în urma autopsiei se află că omenirea se confruntă cu o gravă epidemie ce ar putea distruge mai mult de jumătate din omenire.

În urma unei epidemii neobișnuite, oamenii obișnuiți de pe planetă sunt transformați în indivizi infectați, iar cauza aceasta duce la dispariția totală a omenirii. Există o singură speranță, a doua generație de indivizi infectați, deoarece aceștia sunt mult mai inteligenți și ar putea fi rezolvarea pentru crearea unui antidot, un vaccin.

O dramă care te va pune pe gânduri. Filmul ne aduce în prim plan încălzirea globală care poate schimba brusc clima Pământului, moment în care fenomentele meteorologice cumplite ar putea duce la adevărate dezastre naturale. Cercetătorul Jack este cel care descoperă aceste schimbări majore ale climei și încearcă să informeze populația de un dezastru care este pe cale să înceapă.

Un virus îngrozitor pătrunde pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar odată cu el aduce și maimuța americană. Acum, toată planeta este cuprinsă de epidemie, iar oamenii nu știu unde să se mai ascundă pentru a se feri de pericol. Oamenii decid că singurul loc unde pot fi în siguranță este în subteran sau în clădiri. Însă, Clerk, personajul principal, este la locul de muncă în timpul producerii epidemiei și trebuie să meargă acasă deoarece îl așteaptă soția însărcinată. Dar, cum se poate întoarce acasă dacă afară este mortal să ieși?

Vei urmări o poveste impresionantă, o adevărată luptă. Oamenii de știință americani au făcut o descoperire conform căreia cancerul poate fi tratat cu ajutorul unui vaccin. Primele experimente au fost un succes, însă după mai mult timp se pare că au apărut și efectele secundare. Oamenii au devenit atât de agresivi încât puteau distruge lumea. Acum, trebuie să se gândească un vaccin care să oprească această epidemie și să readucă lumea la normal.

Un film de groază care te va înspăimânta de-a dreptul. Este vorba despre un virus pandemic care omoară în masă toți oamenii de pe glob. Personajele principale sunt patru prieteni care sunt imuni la virus și care hotărăsc să se îndrepte către un loc liniștit cât timp acest dezastru ia sfârșit. Însă, totul se schimbă atunci când, în călătoria lor, află că ei sunt chiar mai periculoși decât orice virus, atunci când sunt puși în fața unor adevărate tragedii.

Un film care îl are în prim plan pe un agent de la Vatican, ce este responsabil cu cercetarea unui virus care provoacă posedarea demonică. Acest virus îi transformă pe oameni în asasini maniaci ce atacă toți oamenii vii și îi infestează cu acest virus. Câinele de companie al acestuia ia și el boala și ajunge să o dea mai departe întregului bloc în care se desfășoară acțiunea filmului.

10 dintre cele mai înfricoșătoare filme cu epidemii și dezastrele naturale pe care acestea le lasă în spate. Îți recomandăm să vizionezi și filme cu sfârșitul lumii, producții apocaliptice.

