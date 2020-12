Filmele și serialele anului 2020. Criticii de film îți recomandă ce merită să vezi și de ce

Pandemia de COVID-19 ne-a schimbat total viața și, odată cu munca de acasă și izolarea, a schimbat și divertismentul. Ieșitul în oraș a fost înlocuit cu gătitul în bucătărie, școala online a luat locul băncilor fizice, iar mersul la cinema a fost înlocuit de vizionarea de mai multe filme și seriale pe micul ecran.

Serialele au avut ceva mai multă vizibilitate grație pandemiei care i-a ținut pe oameni închiși în casă. Mihai Chirilov:

Cererea a fost atât de mare, încât Netflix și Disney și-au crescut masiv numărul abonaților pe fondul restricțiilor, iar marii producători de televizoare și-au majorat livrările.

Industria cinematografică s-a schimbat și ea și a fost nevoită să se adapteze.

Libertatea i-a întrebat pe Irina-Margareta Nistor și Mihai Chirilov care cred că au fost cele mai bune filme și seriale ale anului 2020.

Printre recomandările lor se află:

„Colectiv” – documentarul despre corupția din sistemul sanitar românesc;

„Gambitul Damei” – un serial care a creat senzație și a făcut șahul mai interesant pentru publicul de azi;

„The Crown” – un serial care explorează monarhia britanică și care a declanșat un scandal legat de veridicitatea descrierilor și evenimentelor redate, după criticile aduse chiar de familia regală.

Redăm mai jos preferințele și motivele alegerii fiecăruia.

Top 5 filme de la Irina-Margareta Nistor:

1. Mank (Netflix)

Gary Oldman în „Mank”

„Un film despre un alt film-cult, Cetățeanul Kane (Citizen Kane, n.r.), un oscarizat reflectat într-un posibil oscarizabil în 2021. O poveste hollywoodiană deloc siropoasă, dar palpitantă”.

2. Another round (Les Films de Cannes)

Mads Mikkelsen în „Another round”

„Despre profesori, prietenie și familie și mai apoi despre băutură și beții. Încă un posibil candidat la Oscarul pentru cel mai bun actor”.

3. Femei pe fugă (Comedy Est)

„Un cehesc cu povești de familie, ce s-ar putea întâmpla oriunde și care cuceresc publicul. Un public care nu mai vrea drame, ci comedii deștepte și sentimentale”.

4. 30 de ani și 15 minute (Cinema City)

„O peliculă construită cu har și suflet, din care am avea multe de învățat despre șosele și șoferi. Dar și despre frați și iubirea de mamă”.

5. Military wives/Neveste de militari (TIFF și Cinema)

„Despre un cor și o solidaritate feminină, atât de necesară, după o realitate britanică, și cu o Kristin Scott Thomas, plus macii și însemnătatea lor și o vizită virtuală (deocamdată) la Royal Albert Hall”.

Top 3 seriale

1. De la început (HBO GO)

„Pentru că te ține cu sufletul la gură și ai mereu impresia că ghicești deznodământul. În plus, distribuția e senzațională și cu legături cu România: Nicole Kidman (Cold Mountain), Hugh Grant a jucat într-o ecranizare după Mircea Eliade și Donald Sutherland a filmat la noi”.

2. Gambitul Damei (Netflix)

„Pentru ingeniozitatea scenariului, dar și pentru scenografia de un bun-gust rar întâlnit. Șah-mat!”.

3. Murdoch Mysteries

„Pentru personaje, mistere și sincronicitatea unor momente istorice cu descoperiri și eroi. Inclusiv secretele medicului legist, regăsite și la Endeavour”.

Top 5 filme de la Mihai Chirilov:

„2020 nu a fost un an extraordinar pentru nimeni, cu atât mai puțin pentru cinema. Filmele au avut de suferit din cauza expunerii precare în cinematografe (care au fost, în mare parte, închise) și în festivalurile de profil (doar câteva dintre cele importante, printre care Berlin și San Sebastian, putându-se lăuda cu ediții fizice). Probabil cea mai sonoră victimă a fost noul film al lui Christopher Nolan, Tenet, care în condiții normale ar fi avut șansa de a deveni un fenomen planetar, la fel ca Inception sau Interstellar”, spune Chirilov.

1. Im Thinking of Ending Things (Netflix)

Jessie Buckley, cunoscută și din miniseria „Cernobîl”, joacă în „Im Thinking of Ending Things”

„Din oferta tot mai labirintică de pe Netflix, noua extravaganță marca Charlie Kaufman (care a mai făcut Synecdoche, New York și a scris Eternal Sunshine of the Spotless Mind) face o figură aparte și este, sub ambalajul de horror psihologic, genul de șaradă sofisticată despre condiția umană, care-ți întoarce creierii pe dos la modul cel mai satisfăcător”.

2. New Order

„Distins cu Marele Premiu al Juriului la ediția fizică a Festivalului de la Veneția, thriller-ul distopic și lipsit de compromisuri al mexicanului Michel Franco imaginează un viitor nu tocmai îndepărtat, dominat de inegalitate sistemică, proteste stradale violente și corupție generalizată. Teribil de actual, aproape ca o fabulă premonitorie”.

3. Colectiv (HBO GO)

„Documentarul lui Alexander Nanau a avut premiera în 2019 la Veneția și Toronto, urmată de cronici dintre cele mai entuziaste, dar adevăratul boom îl cunoaște în această iarnă, odată cu lansarea online în America, premiul recent obținut la Gala Academiei Europene și debutul marșului – sperăm triumfal – în obținerea unei nominalizări la Oscar, unde Colectiv e propunerea României pentru film străin, dar și candidat solid la categoria de documentar”.

„Colectiv” a fost propus la două secțiuni ale premiilor Oscar, ediția 2021, și este unul dintre filmele preferate ale fostului președinte american Barack Obama.

Documentarul a fost așezat pe locurile 1 sau 2 în topurile filmelor pe 2020 alcătuite de critici din Los Angeles, Boston sau New York.

4. First Cow

„Lansat la festivalul de la Berlin, noul succes de critică al lui Kelly Reichardt e povestea unei prietenii masculine la granița legii, într-o Americă rurală de secol XIX. Filmul capătă noi valențe în era pandemică, devenind o operă tandră despre solidaritate umană, în care doi fugari cum nu se poate mai diferiți pun la cale un ingenios plan pentru a face avere”.

5. Another Round

„Recent încoronată cu patru premii majore la Gala Academiei Europene (pentru cel mai bun film, regizor, scenariu și actor principal, Mads Mikkelsen), comedia dramatică a danezului Thomas Vinterberg are toate șansele de a fi un enorm succes comercial grație conținutului de alcool din povestea a patru profesori care se îmbată zilnic și sistematic”.

Top 3 seriale

„Serialele au avut ceva mai multă vizibilitate, grație pandemiei care i-a ținut pe oameni închiși în casă, la discreția ofertelor abundente de pe canalele de streaming, în principal HBO și Netflix. The Undoing (HBO, cu tandemul Nicole Kidman și Hugh Grant) și sezonul nou din The Mandalorian (Disney+, serial inspirat de universul fenomenului Star Wars) au fost pe buzele tuturor în 2020. Iată însă cele trei seriale cu adevărat strălucite ale anului”, consideră directorul artistic al TIFF.

1. The Crown 4 (Netflix)

„Aflat la sezonul 4, popularul serial britanic despre viața reginei Elisabeta a ajuns cu evenimentele în anii 80, beneficiind de introducerea în poveste a celorlalte două femei iconice din istoria Angliei (Margaret Thatcher și prințesa Diana) și generând o controversă aprinsă pe marginea adevărurilor istorice”.

2. I May Destroy You (HBO GO)

„O tânără scriitoare este – sau nu este? – victima unui viol. Acesta este punctul de pornire al acestei miniserii extrem de actuale despre limitele consimțământului între adulți, a cărei premisă anunța o dramă întunecată și apăsătoare, dar ceea ce surprinde e, în special, tonul de comedie neagră”.

3. The Flight Attendant (HBO GO)

„Cu un scor-dinamită de 98% pe Rotten Tomatoes, este poate cel mai deștept și impecabil construit thriller din 2020, despre o însoțitoare de zbor alcoolică și promiscuă, implicată într-o crimă pe care încearcă treptat s-o dezlege. Gândit ca o miniserie, The Flight Attendant a fost reînnoit pentru un nou sezon, devenind serial în toată puterea cuvântului”.

