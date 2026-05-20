Petrom, Rompetrol, OMV au majorat prețul benzinei standard, iar MOL, Petrom, Rompetrol, OMV și Lukoil au majorat prețul motorinei.

Cât costă un litru de benzină, miercuri, 20 mai 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard pornește de la 9,18 lei/l, comparativ cu 9,12 lei per litru cât era ieri (o creștere de 0,06 lei) și se găsește la stațiile MOL.

Petrom a scumpit carburantul și ajunge azi la 9,22 de lei/l, de la 9,12 lei/l cât era în ziua precedentă (o majorare de 0,10 lei).

În stațiile Lukoil monitorizate, benzina standard rămâne la prețul de ieri, respectiv 9,23 de lei/l.

În schimb, Rompetrol crește prețul benzinei miercuri, 20 mai 2026, și ajunge la 9,28 de lei/l, deși ieri costa 9,18 lei/l (o majorare de 0,10 lei).

Aceeași situația este și la stațiile OMV, de la 9,18 lei/l marți, la 9,28 de lei/l, azi (o creștere de 0,10).

La Socar, benzina standard era marți 9,14 lei per litru, prețul neactualizat încă miercuri dimineață.

Raportat pe orașe, prețul mediu al benzinei este miercuri, 20 mai 2026, de 9,18 lei/l în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Ieri, costul era de 9,12 lei/l, ceea ce înseamnă o majorare de 0,06 lei.

Cât costă un litru de motorină, miercuri, 20 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este miercuri, 20 mai 2026, de 9,59 de lei/l, comparativ cu 9,53 de lei/l, cât era încă de luni (o creștere de 0,06 lei), și se găsește la stațiile MOL.

La Petrom, prețul motorinei este 9,63 de lei/l, în creștere față de ziua precedentă când era de 9,53 de lei/l (o majorare de 0,10 lei).

Și Rompetrol a crescut prețul motorinei miercuri, 20 mai 2026, la 9,69 de lei/l, comparativ cu 9,59 de lei/l cât era ieri (o creștere de 0,10 lei).

La fel se întâmplă și la stațiile OMV, unde prețul a ajuns la 9,69 de lei/l, spre deosebire de ziua precedentă, când se vindea cu 9,59 de lei/l (o creștere de 0,10 lei).

Trendul ascendent este susținut și de stațiile Lukoil, unde motorina se vinde în această dimineață tot cu 9,69 de lei/l, de la 9,59 de lei/l, în ziua precedentă (o majorare de 0,10 lei).

Stațiile Socar au menținut până marți dimineața prețul carburantului la fel de marțea trecută, de 9,59 de lei/l, iar miercuri dimineață nu era actualizat.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește miercuri, 20 mai 2026, la prețul de 9,59 de lei/l, față de 9,53 de lei/l, preț constant de sâmbătă (în creștere cu 0,06 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți, miercuri, 20 mai 2026

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă miercuri, 20 mai 2026, 8,95 de lei per litru, același preț din ziua precedentă, și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard costă 9,50 de lei/l, comparativ cu 9,45 de lei/l, prețul de ieri (o creștere cu 0,05 lei), și este la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

