Când se vor putea întoarce oamenii în blocul explodat din Rahova să își recupereze bunurile

Primăria București a anunțat că, în termen de aproximativ trei luni, locatarii din blocul afectat de explozia din Rahova vor putea recupera bunurile din apartamentele situate în partea mai puțin avariată a imobilului.

Din păcate, accesul va fi imposibil în zona grav afectată de deflagrație. Primarul general Ciprian Ciucu a dat asigurări că autoritățile vor sprijini refacerea documentelor pentru toate persoanele afectate de incident, relatează News.ro.

Marți, primarul general Ciprian Ciucu, împreună cu procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Țârlea, specialiști de la firma Apolodor și reprezentanți ISU, au avut o întâlnire cu locatarii pentru a discuta următorii pași în gestionarea situației.

„Nu s-a prezentat nimeni la licitații pentru lucrările de punere în siguranță. Singura firmă care și-a asumat până la urmă această lucrare complexă a fost Apolodor. Și îi mulțumesc”, a declarat Ciprian Ciucu.

Care este planul de urgență al autorităților

Potrivit unui comunicat al Primăriei București, procesul va începe cu o etapă de proiectare care va dura 30 de zile. Reamintim că locuitorii din blocul din Rahova au fost evacuați de urgență după explozia din octombrie 2025. La acel moment, Primăria București anunța că va suporta costurile de cazare pentru persoanele care rămăseseră fără casă.

Ulterior, lucrările de punere în siguranță a clădirii vor dura 50 de zile. În această fază, clădirea grav afectată va fi separată de zona mai puțin avariată, prima urmând să fie demolată.

„Partea care rămâne se popește pentru o mai bună susținere, iar locatarii vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare”, au explicat reprezentanții primăriei.

După această etapă, se va realiza o expertiză tehnică pentru a stabili dacă partea rămasă a blocului poate fi consolidată sau dacă va fi necesară demolarea acesteia. Ultima etapă constă în reconstrucția imobilului și restabilirea dreptului de proprietate al locatarilor.

Ce au propus locatarii din blocul din Rahova

Primarul Ciprian Ciucu a subliniat că prioritatea autorităților este siguranța locatarilor:

„Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură și la toate autoritățile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers”.

La rândul lor, locatarii au propus ca demolarea să fie realizată etapizat, pe zone sau apartamente, pentru a separa molozul de bunurile recuperabile. Aceștia au cerut să fie chemați la fața locului pentru a recupera, de la sol, orice obiect personal care poate fi salvat.

