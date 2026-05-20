Libertatea a studiat zeci de pagini din dosarul întocmit de procurorii DIICOT Pitești, dosar în care sunt mărturii teribile ale fetelor obligate să se prostitueze. Conform documentelor, unele dintre tinere erau forțate să se drogheze sau erau bătute cu scaunul în cap. Asta, în timp ce liderii rețelei își cumpărau apartamente și mașini de lux la Viena, câștigând peste 1,5 milioane de euro din prostituție.

Dosarul, deschis după un denunț

Dosarul a fost deschis anul trecut de procurorii DIICOT Pitești după ce un apropiat al rețelei de proxeneți a făcut un denunț, furnizând numeroase date, inclusiv numele celor care traficau fete cu probleme psihice, dar și date privind clubul unde fetele erau forțate să se prostitueze. Dosarul a fost instrumentat de procurorul-șef Antonia Diaconu și procurorul Vladimir Nanu. În cadrul anchetei, o contribuție importantă au avut și polițiștii BCCO Pitești, conduși de comisarul șef Marius Bădescu.

Procurorul-șef Antonia Diaconu. Foto: Arhivă personală

Până acum au fost identificate 25 de tinere, în majoritate din județul Argeș, care au fost recrutate prin manipulare emoțională, duse la Viena și forțate să să prostitueze. Multe dintre tinere aveau probleme psihice. Sub coordonarea procurorului-șef Antonia Diaconu și a colegului acesteia, Vladimir Nanu, ancheta a fost extinsă și consolidată împreună cu autoritățile din Austria, Europol, Eurojust și Parchetul din Viena, fiind constituită inclusiv o echipă comună de investigații finanțată cu sprijin european.

Momentul crucial a fost la începutul lui mai 2026 când, după o operațiune simultană desfășurată în România și Austria, cinci persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism.

Una dintre prostituate, pusă în acte manager al bordelului

Conform anchetatorilor, în perioada 17 ianuarie 2023-30 aprilie 2026, patru dintre proxeneți au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, „suspecții recrutând tinere lipsite de posibilități materiale, inducându-le în eroare prin simularea unei relații de iubire sau profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, pe care le-au trimis în Austria și le-au obligat să practice prostituția într-un club administrat în fapt de suspecți”.

Ulterior, în cursul anului 2024 la acest grup infracțional organizat au aderat și alte persoane. Doi dintre liderii grupării, soț și soție, au recrutat fete din România cu probleme psihice sau care proveneau din familii dezorganizate, pe care le-au transportat în Austria, unde le-au constrâns prin acte de violență fizică să practice prostituția în clubul „House Der Liebe”, din Viena, aflat la aproximativ patru kilometri de Palatul Schönbrunn. De asemenea, precizează procurorii, proxeneții le-au obligat pe fetele care practicau prostituția să consume droguri, pentru a le induce o stare de dependență și a le controla mai ușor.

Suspecții au postat anunțuri cu tinerele pe „BookSusi”, cel mai mare site de anunțuri erotice și pentru escorte, din Austria și le-au transportat pe acestea cu autoturismele la domiciliile clienților pentru a întreține relații sexuale. Persoanele vătămate au fost supravegheate în Austria de către mama uneia dintre liderele rețelei. Deși liderii grupării de proxeneți administrau în fapt clubul „Haus der Liebe” și încasau de la fetele pe care le exploatau sexual cel puțin jumătate din sumele de bani obținute din practicarea prostituției, aceștia au desemnat-o scriptic ca administrator al clubului pe una dintre prostituate, pentru a nu intra în atenția autorităților din Austria.

Prostituatele, obligate să consume cocaină pentru a fi controlate mai ușor

Din declarația dată în iunie 2025 de un martor a reieșit faptul că tinerele erau amenințate de proxeneți și forțate să consume cocaină, „pentru a le induce o stare de dependență și a le controla mai ușor”.

Tot în iunie 2025, una dintre fetele traficate a dat la audieri numeroase detalii privind activitatea infracțională, spunându-le printre altele procurorilor că doi dintre liderii grupării cumpăraseră un apartament și o garsonieră deasupra bordelului din Viena, acolo locuind bărbații și copii tinerelor care practicau prostituția. Aceeași tânără a dat detalii și despre apartamentul de lux în care locuiau liderii grupării de proxeneți.

„În club au lucrat şi fete minore. Cei doi lideri ai grupării le făceau site-uri false cu alte acte de identitate, ele practicând prostituţia doar la domiciliul clienţilor până la împlinirea vârstei de 18 ani, când le făceau acte de identitate reale, pentru a putea practica prostituţia în club. Șefii grupării racolau des fete cu probleme psihice pe care le exploatau sexual prin obligarea la practicarea prostituţiei în favoarea lor, ele fiind astfel mai uşor de manipulat. Totodată, banii pe care îi obţin fetele din practicarea prostituţiei la domiciliul clienţilor sunt însuşiţi integral de către unul dintre lideri prin transfer bancar de la clienţii respectivi”, a declarat una dintre fetele traficate.

Tot aceasta a mai dezvăluit că atunci când tinerele refuzau un client din motive că respectivii erau sub influenţa alcoolului şi considerau că ar fi în pericol sau când fetele nu făceau suficienţi bani, o membră a grupării le agresa fizic, lovindu-le inclusiv cu scaune.

Cât câștiga zilnic fiecare fată traficată

Conform mărturiei fetei care a lucrat la clubul din Viena timp de patru luni în anul 2024, liderii grupării aveau printre altele un BMW X6, un Audi A7, un BMW seria 5, precum și un BMW decapotabil.

Aceeași fată le-a mai spus anchetatorilor că liderii grupării trimiteau periodic droguri în România prin intermediul unui microbuz de la o firmă a unuia dintre proxeneți.

„Drogurile sunt folosite de către ei şi de către fete în România, în sensul că ei aduc periodic fetele în ţară unde cei doi le oferă momente plăcute, plimbându-le şi dând petreceri, astfel alternând momentele de violenţă cu momente de bine, de afecţiune, de protejare, pentru a menţine o stare permanentă de temere şi de control asupra lor”, a mai precizat fosta prostituată.

Cu privire la tarifele care erau solicitate în clubul din Viena unde fetele erau forțate să practice prostituţia, pentru 20 minute era perceput un tarif de 40 de euro, pentru 30 de minute se solicita suma de 60 de euro, iar o oră era 100 de euro. Fiecare fată din club obţinea zilnic în medie între 1.200-1.600 de euro. Munca tinerelor începea de la ora 18.00 până la ora 4.00 în timpul săptămânii, iar în weekend de la ora 19.00 până la ora 7.00.

Din banii obţinuţi de tinerele exploatate din practicarea prostituţiei, 50% ar fi trebuit să ajungă la fete, însă ele primeau o sumă extrem de mică sau deloc, doi dintre liderii grupării invocând de fiecare dată faptul că trebuie să achite drogurile pe care fetele erau obligate să le consume.

Fosta prostituată le-a mai dezvăluit anchetatorilor că banii strânși din prostituție erau depozitați într-un seif de la o vilă din Buzău, ce aparținea unuia dintre șefii grupării infracționale.

O altă tânără traficată care a reușit să fugă din Viena a spus la audieri că tinerele erau amendate dacă întârziau la program, dacă ațipeau în timpul programului sau dacă se plângeau de anumite probleme medicale și nu doreau să lucreze, amenzile variind între 20 și chiar 500 de euro.

Printre fetele traficate s-a numărat și o tânără cu probleme psihice, care avea grad de handicap și care a fost recrutată de un bărbat cu care avusese o relație amoroasă.

Pe 5 mai 2026, în baza acordului încheiat cu autoritățile judiciare din Austria prin care a fost constituită o echipă comună de anchetă (JIT), au fost efectuate percheziții domiciliare și audieri în Viena, Austria. Cu această ocazie, în clubul Haus der Liebe și în apartamentul situat deasupra clubului au fost identificate cinci prostituate, dar și două dintre liderele grupării.

Din procesele-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare efectuate de membrii grupului a reieșit faptul că sume mari de bani au fost trimise din Austria în România prin transfer bancar sau prin Revolut.

Rezultatele acestei anchete internaționale de anvergură desfășurate de anchetatorii români au fost apreciate inclusiv de conducerea BK (Direcția de Combatere a Criminalității) Austria, care prin directorul adjunct Paul Marouscheck, a remarcat rezultatele obținute de echipa operativă din Pitești în cadrul ceremoniei dedicate celor 10 ani de activitate ai Joint Operational Office Viena.