Tiroida în sarcină: Copilul depinde de hormonii tiroidieni materni

Glanda tiroidă joacă un rol de dirijor pentru întregul organism, iar în perioada sarcinii activitatea ei devine o urgență medicală. Dr. Livia Apostol, medic specialist obstetrică-ginecologie și medicină materno-fetală, consilier onorific al președintelui CNAS, a subliniat importanța vitală a funcției materne: „Tiroida în sarcină nu este un detaliu endocrinologic, este parte din dezvoltarea unei noi vieți. În primul trimestru de sarcină, copilul depinde aproape în totalitate de hormonii tiroidieni materni. Dezvoltarea neurologică începe mult înainte ca noi să vedem toate structurile ecografic. De aceea, funcția tiroidei mămicii contează enorm.”

Capcana Google și a Inteligenței Artificiale: „Analizele se interpretează complet diferit în sarcină”

Un avertisment major lansat de medici vizează tendința periculoasă a viitoarelor mame de a-și interpreta singure analizele pe internet. Sarcina modifică profund fiziologia endocrină, necesarul de iod crește, iar uneori un rezultat aparent normal în afara sarcinii poate necesita o atenție diferită în primul trimestru.

„Există această tendință a pacienților de a se autodiagnostica, de a utiliza chiar inteligența artificială pe bază de analize. Vă recomand să apelați la medicul ginecolog și mai ales la medicul endocrinolog pentru interpretarea corectă a analizelor” , a precizat dr. Livia Apostol.

De la stânga la dreapta Răzvan Prisada, ANMDM, Livia Apostol și Bogdan Vinersar, CNAS la conferința asociației EndoPacienți de Ziua Mondială a Tiroidei 2026

Medicul a explicat că multe femei ignoră primele semne ale bolii: „Prin experiența clinică vedem frecvent paciente la care simptome precum oboseala, anxietatea, palpitațiile sau labibilitățile sunt puse exclusiv pe seama sarcinii. Toată lumea spune că este normal să se întâmple asta, dar în spate poate exista, de fapt, o disfuncție tiroidiană care merită investigată.”

Atunci când problemele nu sunt depistate la timp, efectele pot deveni dramatice. „Uneori diferența între o sarcină liniștită și una complicată poate fi doar o analiză făcută la momentul potrivit”, a adăugat dr. Apostol.

De la tiroidă la infertilitate și avorturi repetate

Conf. univ. dr. Anca Simionescu, de la Spitalul Clinic Filantropia a întărit ideea că explorarea acestei glande este strâns legată de fertilitate, iar sarcina reprezintă o oportunitate uriașă de diagnostic.

„Ne întâlnim foarte des cu patologiile tiroidiene la pacientele care sunt infertile, pentru că problemele tiroidiene sunt de fapt o cauză importantă de infertilitate și de avort. Principalul argument pentru testarea tiroidei în sarcină este faptul că pacientele se prezintă la medic și avem oportunitatea de a depista aceste probleme la timp”, a subliniat dr. Anca Simionescu.

În general, formele de hipo- și hipertiroidism subclinic descoperite în timpul sarcinii sunt reversibile odată cu trecerea celor nouă luni.

Prof. dr. Diana Păun, medic primar endocrinolog la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), a semnalat că afecțiunile tiroidiene sunt de opt ori mai frecvente la femei decât la bărbați. Aceasta a atras atenția asupra unui risc statistic major:

„Până la 20% dintre femeile cu anticorpi ATPO pozitivi pot dezvolta hipotiroidism în sarcină, existând un pericol direct de avort spontan, naștere prematură sau tulburări grave în neurodezvoltarea fătului. Fără hormoni tiroidieni suficienți, creierul copilului nu se poate dezvolta normal. În primele trei luni de sarcină, copilul depinde de hormonii tiroidieni ai mamei.”

Un hipotiroidism matern netratat poate duce la complicații severe precum preeclampsie, restricție de creștere intrauterină sau chiar deces fetal. De asemenea, dr. Anca Simionescu a tras un semnal de alarmă legat de deficitul de iod din România, precizând că „suplimentarea cu iod îmbunătățește semnificativ dezvoltarea neurologică a fătului”.

Din România lipsește un medicament esențial pentru gravidele cu hipertiroidism

În cadrul mesei rotunde a fost adusă în discuție o vulnerabilitate majoră a sistemului: lipsa din România a propiltiouracilului, tratamentul considerat esențial în cazurile de hipertiroidism la femeile însărcinate.

Alternativele de pe piața românească sunt extrem de riscante în prima parte a gestației. După cum a explicat prof. dr. Diana Păun: „Metimazolul nu poate fi administrat în sarcina mică, deoarece traversează placenta și poate afecta tiroida fetală. Propiltiouracilul este terapia recomandată, dar nu se găsește în România.”

Prezent la conferinșa EndoPacienți, Răzvan Prisada, președintele Agenției Naționale a Medicamentului (ANMDMR), a explicat mecanismul din spatele acestei penurii pentru medicamentele ieftine:

„De obicei, acest lucru se întâmplă pentru medicamentele ieftine sau care sunt vechi de mult timp în terapie, a căror preț s-a degradat de-a lungul anilor și care nu au fost considerate, din punct de vedere economic, suficient de stimulate pentru a fi puse pe piața română. Mulți producători și-au schimbat intenția de a mai distribui în România din motive comerciale.”

Pentru a rezolva acest blocaj, farm. Răzvan Prisada a anunțat că, în baza solicitărilor comisiei de endocrinologie, se va face o intervenție de urgență: „Noi vom face demersurile pentru autorizare specială temporară, încercăm pentru o perioadă de 12 și respectiv 24 de luni , imediat ce vom avea confirmate cantitățile și producătorii din spațiul european. Procedura de la Comisie durează, principial, între 3 și 6 zile.”

Peste 6.700 de pacienți în programe. Ce analize sunt GRATUITE și ce promite CNAS

Din perspectiva Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Livia Apostol a amintit că statul român acoperă deja investigațiile de bază pentru monitorizarea tiroidei la gravide, analizele decontate în prezent prin medicii care gestionează sarcina fiind TSH și Free T4 (FT4).

Reprezentanta CNAS a anunțat o direcție importantă: „Toată lista investigațiilor se va extinde”, scopul fiind crearea unui traseu medical simplu, în care viitoarea mamă să nu navigheze singură printr-un hățiș birocratic.

În anul 2025, în Programul Național de Endocrinologie au fost înregistrați peste 6.700 de pacienți, dintre care aproape 2.800 sufereau de gușă cauzată direct de deficitul de iod, potrivit datelor prezentate de Bogdan Andrei Vinersar, directorul de programe al CNAS.

„Ne dorim ca aceste servicii să fie integrate în contractul-cadru, pentru ca pacienții să aibă acces mai ușor la tratament și investigații. Încercăm să debirocratizăm accesul la servicii medicale de înaltă performanță”, a declarat dr. Bogdan Vinersar.

Atenție la perioada de după naștere! Nu este doar „oboseala de mamă”

Medicii prezenți la conferință au atras atenția asupra unui fenomen periculos ce are loc în perioada postpartum. Multe mămici dezvoltă tiroidită postpartum (o afecțiune autoimună care poate fi reversibilă), însă pun stările fizice proaste doar pe seama epuizării.

„Există femei la care simptomele precum oboseala extremă, anxietatea și dificultățile de concentrare sunt puse exclusiv pe seama rolului de mamă, când de fapt este vorba despre o disfuncție tiroidiană care trebuie diagnosticată și tratată”, a conchis dr. Livia Apostol.

Pericolul leziunilor cerebrale ireversibile la copii din cauza deficitului de hormoni tiroidieni

Impactul tulburărilor endocrine nu se oprește însă la naștere, ci urmărește îndeaproape dezvoltarea copilului. Dr. Luminița Cima, de la Spitalul Universitar de Urgență Elias, a lansat un avertisment extrem de sever legat de importanța critică a hormonilor tiroidieni în dezvoltarea neurologică a celor mici:

„Chiar și un deficit de scurtă durată în perioadele critice poate determina leziuni cerebrale ireversibile. Un diagnostic precoce în primele zile de viață, prin screeningul neonatal pentru hipotiroidism congenital, permite o dezvoltare neurocognitivă normală.”

Prof. univ. dr. Ionela Pașcanu, șef Compartiment Endocrinologie la Spitalul Clinic Județean Mureș, a vorbit despre monitorizarea deficitelor de creștere la copii, demontând un mit frecvent: „Hipotrofia staturală nu este același lucru cu deficitul de hormon de creștere. Majoritatea copiilor cu statură mică nu au acest deficit. Viteza de creștere este un parametru extrem de util în evaluarea copilului și avem nevoie de sprijinul medicului de familie și al medicului școlar pentru documentarea corectă a măsurătorilor. Un diagnostic precoce poate îmbunătăți prognosticul și inițierea tratamentului la momentul optim; cei mai mulți copii vor recupera deficitul statural dacă vin la timp.”

Sarcina și dezvoltarea timpurie nu au timp să aștepte, prevenția fiind cea mai înțeleaptă alegere. Dacă nu știi care sunt cele 7 semne că ai probleme cu tiroida și cum să-ți dai seama că ai probleme cu tiroida fă o vizită medicului și cere-i sfatul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE