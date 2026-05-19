Primul Boeing 737 MAX ajunge la TAROM în iulie

Primele avioane Boeing 737 MAX vor intra în flotă în această vară, cu livrări programate în iulie și august, iar o a treia aeronavă va fi primită în martie 2027.

„Restructurarea nu trebuie privită ca o anticameră a insolvenței. Restructurarea este un instrument managerial, pe când insolvența este un instrument juridic. Cu cât iei mai repede măsuri pentru restructurarea unei companii, atunci când constați că acest lucru este necesar, cu atât ai o zonă mai mare de a o întoarce și de a implementa schimbările necesare”, a declarat Costaș în cadrul unei dezbateri organizate de Financial Intelligence.

Ce înseamnă integrarea noilor avioane Boeing în flota TAROM pentru planul de restructurare

Compania aeriană traversează dificultăți cauzate de contextul geopolitic, inclusiv pierderea a patru rute importante, creșterea prețului kerosenului și întârzierea livrării a patru aeronave noi cu aproximativ un an.

În ciuda acestor provocări, TAROM își menține activitatea conform planului de restructurare, care prevede operarea a 27 de rute cu o flotă limitată la 14 avioane până la finalizarea procesului.

Costaș a mai subliniat că nu există un termen-limită pentru stabilirea viitorului companiei, fiind posibile ajustări ale planului în urma negocierilor cu Comisia Europeană și identificarea unui partener strategic.

O altă inițiativă în cadrul restructurării a fost separarea TAROM în două entități: operatorul aerian și TAROM Tehnic. Potrivit directorului general, o posibilă reunire a companiilor de mentenanță aeronautică din România ar putea răspunde cererii ridicate pentru astfel de servicii: „Acesta ar putea fi un proiect de succes, având în vedere nevoia crescută din piață”.

Intrarea primelor aeronave Boeing 737 MAX în flota TAROM reprezintă un pilon central și strategic pentru planul de restructurare al companiei, aprobat de Comisia Europeană. Sosirea acestor avioane nu este doar o simplă înnoire estetică, ci măsura concretă prin care operatorul încearcă să își asigure supraviețuirea economică și rentabilitatea.

Cel mai mare avantaj al modelelor Boeing 737 MAX este eficiența tehnologică. În aviație, profitabilitatea se joacă la marje foarte mici, iar noile aeronave aduc îmbunătățiri critice precum un consum redus de combustibul și costuri de mentenanță mai mici.

Comisia Europeană a aprobat un ajutor de stat pentru restructurare în valoare de 95,3 milioane de euro. Însă acești bani au fost acordați condiționat de implementarea unor măsuri stricte de eficientizare și de demonstrarea faptului că TAROM poate atrage și capital propriu sau finanțări competitive. Contractarea acestor aeronave în leasing (de la CDB Aviation) demonstrează partenerilor europeni că planul asumat este pus în practică în mod riguros.

Planul de restructurare a TAROM impune o disciplină comercială dură și o dimensionare strictă a activității. În această etapă, TAROM își plafonează temporar activitatea la o flotă de 14 aeronave și o rețea concentrată pe doar 27 de rute (cele mai profitabile).

