Marea finală a emisiunii Vocea României 2024, desfășurată vineri, 20 decembrie, a adus pe scenă patru concurenți talentați care au luptat pentru marele premiu și trofeul râvnit: Aura Șova din echipa Tudor Chirilă, Narcisa Badea din echipa Irina Rimes, Raluca Moldoveanu din echipa Horia Brenciu & Theo Rose și Robert Lukian din echipa Smiley.

Publicul a fost cel care a decis câștigătorul, iar marele trofeu i-a revenit Aurei Șova, reprezentanta echipei Tudor. Trofeul i-a fost înmânat de celebra cântăreață Lara Fabian, momentul marcând o seară de neuitat.

Pe locul al doilea s-a clasat Robert Lukian, urmat de Raluca Moldoveanu pe locul al treilea și de Narcisa Badea, care a ocupat locul al patrulea.

Finala Vocea României 2024 a fost una plină de emoție, spectacol și performanțe remarcabile, iar Aura Șova a reușit să cucerească inimile publicului prin talentul său deosebit.

Fiecare concurent a cântat, în finală, câte trei piese: una individuală, una alături de antrenori și una cu un invitat special. Aura Șova a interpretat o piesă alături de Marius Manole, în timp ce Dan Bittman a urcat pe scenă cu Narcisa Badea. Simion Bogdan – Mihai și Lăutarii de Mătase au susținut-o pe Raluca Moldoveanu, iar Robert Lukian a cântat o piesă împreună cu Feli.

Cine e Aura Șova, câștigătoarea Vocea României 2024, sezonul 12

Aura Șova are 26 de ani și este arhitect. Talentul îl moștenește pe jumătate de la mama sa și pe jumătate de la tatăl ei. Mama are voce, dar nu are ureche muzicală, în timp ce tatăl are ureche muzicală, dar nu are suflu în voce, scrie protv.ro.

Deși nu a studiat muzica, Aura Șova a ajuns cumva să cânte. Până la 10 ani a participat la concursuri naționale și internaționale de canto, unde a obținut și premii. În prezent, cântă într-o trupă de coveruri la evenimente private. Știe să cânte și la instrumente și este pricepută la caval. În 2017, a participat la un concurs de canto în limba franceză, în Baia Mare: „Chants Sur Scene”, unde a obținut locul 1.

Concurenta e foarte mândră că a intrat la doctorat și de mică își dorește să construiască un azil pentru bătrâni. A urmat Arhitectura, tocmai pentru a reuși să construiască singură acest azil. Aura mai are un nume: Măndița, ca și bunica ei, cea care a crescut-o. „E cea mai mare dragoste a vieții mele, e inspirația mea! E cel mai puternic om pe care l-am cunoscut eu în viața mea”.

După ce antrenorii s-au luptat pentru ea la audiții, unde a ales o piesă din repertoriul Zinaidei Bolboceanu: „Când eram, eram, eram”, tânăra a ajuns în echipa lui Tudor Chirilă.

Câți bani a primit câștigătorul Vocea României, sezonul 12

Marele premiu de la Vocea României 2024 este în valoare de 100.000 de euro. Aura Șova a plecat acasă cu banii, dar și cu trofeul show-ului de la PRO TV.

Cine a câștigat Vocea Romaniei în anii trecuți?

Sezonul 1 – Ștefan Stan

Sezonul 2 – Julie Mayaya

Sezonul 3 – Mihai Chitu

Sezonul 4 – Tiberiu Albu

Sezonul 5 – Cristina Bălan

Sezonul 6 – Teodora Buciu

Sezonul 7 – Ana Munteanu

Sezonul 8 – Bogdan Ioan

Sezonul 9 – Dragoș Moldovan

Sezonul 10 – Iulian Nunucă

Sezonul 11 – Alexandra Căpitănescu

