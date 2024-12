Aura Șova va reprezenta echipa Tudor Chirilă în finala LIVE. Irina Rimes o are pe Narcisa Badea în finală, în timp ce Raluca Moldoveanu va urca pe scenă din partea echipei Theo Rose și Horia Brenciu. Smiley va fi în finală cu Robert Lukian. Cei patru finaliști vor pregăti momente uluitoare, dar vor urca pe scenă și alături de antrenorii lor. Fiecare dintre ei va mai avea câte o piesă specială, alături de câte un invitat.

Cine e Aura Șova de la Vocea României 2024

Aura Șova are 26 de ani și este arhitect. Talentul îl moștenește pe jumătate de la mama sa și pe jumătate de la tatăl ei. Mama are voce, dar nu are ureche muzicală, în timp ce tatăl are ureche muzicală, dar nu are suflu în voce, scrie protv.ro.

Deși nu a studiat muzica, Aura Șova a ajuns cumva să cânte. Până la 10 ani a participat la concursuri naționale și internaționale de canto, unde a obținut și premii. În prezent, cântă într-o trupă de coveruri la evenimente private. Știe să cânte și la instrumente și este pricepută la caval. În 2017, a participat la un concurs de canto în limba franceză, în Baia Mare: „Chants Sur Scene”, unde a obținut locul 1.

Concurenta e foarte mândră că a intrat la doctorat și de mică își dorește să construiască un azil pentru bătrâni. A urmat Arhitectura, tocmai pentru a reuși să construiască singură acest azil. Aura mai are un nume: Măndița, ca și bunica ei, cea care a crescut-o. „E cea mai mare dragoste a vieții mele, e inspirația mea! E cel mai puternic om pe care l-am cunoscut eu în viața mea”.

După ce antrenorii s-au luptat pentru ea la audiții, unde a ales o piesă din repertoriul Zinaidei Bolboceanu: „Când eram, eram, eram”, tânăra a ajuns în echipa lui Tudor Chirilă. Aristul se pregătește acum cu concurenta lui pentru finala de mâine seară.

„Vineri avem finală Vocea României. Eu m-am pricopsit cu fata asta specială, doctorandă în neuroarhitecturǎ virusatǎ cu muzicǎ şi caval. Nu suntem favoriți, dar când am fost? Lucrăm momente și dacǎ o să vă placă….”, a fost mesajul lui Tudor Chirilă înainte de finală.

Care e marele premiu Vocea României 2024?

Marele premiu de la Vocea României 2024 e în valoare de 100.000 de euro. Câștigătorul sezonului va pleca acasă și cu trofeul show-ului.

Cum se alege câștigătorul Vocea României

Câștigătorul sezonul 12 Vocea României va fi decis de public! Cei de acasă își pot vota favoriții prin SMS la 1444 sau, online, pe vot.protv.ro. Conform regulamentului, votul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, în ceea ce privește votul prin SMS și pe întreg teritoriul lumii, în ceea ce privește votul online.

