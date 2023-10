Finaliști „Chefi la cuţite” sezonul 12. Ioana, Valentin şi Janni luptă pentru premiul cel mare în valoare de 30.000 de euro

Ieri seară, semifinala „Chefi la cuțite” i-a purtat pe concurenți prin maratonul celor trei probe consacrate: Gustul copilăriei, proba în care au gătit alături de persoane dragi și cea în care au avut de preparat câte un signature dish. Concurenții sezonului 11 „Chefi la cuțite” și-au făcut apariția în platou pentru jurizarea celei de-a doua probe, în timp ce pentru ultimul test, farfuriile au fost punctate chiar de către cei trei Chefi.

La finalul serii, din cei nouă semifinaliști, doar trei și-au auzit numele strigate pentru marea finală din această seară: Ioana Dehelean şi Janni Alexandridis – cuţitul de aur din echipa Amanita Regală şi Valentin Timofte, cuţitul de aur din echipa Soarelui Răsare.

Cătălin Scărlătescu nu are niciun concurent în finală

Din păcate pentru chef Scărlătescu, nici unul dintre concurenţii săi nu a ajuns în finala celui de-al 12-lea sezon al show-ului culinar. „Va fi o finală spectaculoasă între Ioana, stană de piatră, dar foarte sigură pe ea, acest visător, care este Valentin şi Janni, cu rigurozitatea şi calmul lui nemţesc!”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.

Ce se va întâmpla în finala „Chefi la cuțite”, sezon 12

În această seară, cei 3 finaliști își vor da măsura priceperii în bucătărie și totodată se vor bate în strategii bine ticluite, atunci când își vor alcătui echipele cu care vor găti, alegând cei mai potriviți oameni dintre concurenții care au părăsit competiția acestui sezon.

Recomandări Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare pentru omor, în dosarul accidentului din 2019. Decizia judecătorilor este definitivă

Meniurile şi execuţiile se cer la superlativ, fără concesii, fără defecte. Cei doi chefi aflaţi în lupta pentru marele premiu vor aştepta cu mari emoții verdictul finalei, fiecare sperând să-și adauge în palmares un nou titlu de câștigător Chefi la cuțite.

Cine e Ioana Dehelean, finalistă la „Chefi la cuțite”, sezon 12

Ioana Dehelean locuiește în Arad și este pasionată de cofetărie. După terminarea liceului, aceasta a început două facultăți, dar a renunțat la cursuri deoarece își dorea să facă prăjituri.

„Mă numesc Ioana Dehelean, am 30 de ani și vin din Arad și sunt cofetar profesionist de 7 ani. Am început două facultăți, n-am terminat niciuna. Arhitectură și psihologie. Lucrez mai mult pe partea de evenimente, dar și cu clienții de zi cu zi. Am terminat cel mai bun liceu din Arad.

Așteptările erau foarte mari, atât din partea profesorilor cât și din partea prietenilor și părinților. Era oarecum dezamăgitor din partea mea să fac prăjituri. Am demonstrat între timp că nu e doar cofetărie, că e mult mai mult de atât. E foarte important să îți placă ceea ce faci și să îți iubești meseria”, a povestit Ioana Dehelean la Antena 1.

Recomandări Un preot ortodox laudă documentarul despre Arsenie Boca. Momente speciale la proiecția de la Sibiu a filmului lui Alexandru Solomon

Cine e Valentin Timofte, finalist la „Chefi la cuțite”, sezon 12

Valentin Florin Timofte, cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea are 36 de ani și este de profesie bucătar. În ediția 6 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 9 septembrie 2023, el a reușit să impresioneze cu preparatul său nu unu ci doi dintre jurați.

„M-am îndrăgostit de meserie când l-am văzut pe unchiul meu cum o face. Un om de 1,6 metri și am văzut respectul pe care el îl câștiga în fața oamenilor. Ieșea pe sală vorbea cu oamenii. Eu la momentul respectiv vedeam bucătăria doar ca bucătar de casă și am ajuns el să lucrez, în Italia. La vase, îl mai ajutam”, a povestit Valentin Florin Timofte la „Chefi la cuțite” sezonul 12.

Cine e Janni Alexandridis, finalist la „Chefi la cuțite”, sezon 12

Janni Alexandridis are 23 de ani și a venit direct din Germania pentru a participa în sezonul 12 „Chefi la cuțite”. De profesie este chef bucătar, cea mai mare pasiune a lui încă din copilărie. De altfel, acesta a învățat limba română de la colegii săi români. „Avem un restaurant de familie și lucrez acolo. De când sunt foarte mic, apartamentul nostru a fost restaurantul și în fiecare zi când mergeam la școală vedeam cum chefi pregăteau diferite feluri de mâncare în bucătărie. A fost un restaurant grecesc. Bucătăria este locul în care mă simt foarte bine și confortabil de când sunt mic.

Recomandări O plapumă groasă de ipocrizie. Războiul reclamelor la educație contra videochat și lucrurile despre care pur și simplu nu vrem să vorbim

I-am zis tatălui meu că vreau să fiu chef pentru o zi în restaurant. Și mi-a zis că dacă vreau să facă asta trebuie să învăț să fiu bucătar. Mama și bunica mea au lucrat în bucătărie. În fiecare zi după școală mergeam și mă uitam la ele. Stăteam să curăț ceapă și să facem curățenie. Bucătăria nu mă lasă în pace, sunt aici în fiecare zi și mă simt foarte bine! Vreau să fac ceva de care oamenii să se bucure”, a povestit concurentul.