Înainte de școală, pentru Ioachim urmează un moment important. Băiatul va trece printr-o intervenție chirurgicală la amigdale.

„Ioachim se operează de amigdale”, a spus Andreea Popescu în cadrul emisiunii „SpynewsTV Live”.

Andreea Popescu și-a făcut o nouă intervenție estetică la nivelul feței

Andreea Popescu le-a pregătit o surpriză urmăritorilor săi, după câteva zile în care a decis să se retragă temporar din mediul online. Vedeta a mărturisit că absența sa a fost cauzată de o spitalizare recentă, după ce a trecut printr-o nouă serie de ajustări estetice realizate de medicul său de încredere.

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„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări la dr. Elena Martin. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi”, a transmis Andreea Popescu pe paginile sale de socializare.

Anul 2026 a adus o serie de schimbări radicale pentru Andreea Popescu. După despărțirea oficială de Rareș Cojoc, Andreea Popescu s-a mutat în zona Herăstrău, iar copiii celor doi stau cu Rares, în apartamentul de 4 milioane €, din Nerva Traian, micuții fiind aproape de școala privată. Atunci cand soțul ei este plecat, Andreea vine în casa acestuia și stă cu cei trei copii.

La doar câteva luni după ce Jenny, una dintre femeile angajate pentru îngrijirea celor mici, a decis să schimbe domeniul de activitate, o altă bonă cu vechime a ales să își dea demisia. Plecarea ei nu a fost cauzată de neînțelegeri sau neplăceri, ci de oportunitatea de a lucra în cadrul unei companii.

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