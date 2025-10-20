Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”

„Nicholas a fost foarte drăgălaș. Nu a avut foarte multe pretenții de ziua lui anul acesta. Și-a dorit să își serbeze ziua cu prietenii la Lasertag. În cadouri nu a fost foarte extravagant. Și-a dorit două chestii: kendame și pești, pentru care a ținut o campanie agresivă de convingere și nu s-a lăsat până nu i-a primit”, a povestit amuzată Ela Crăciun.

Cadoul mult dorit a venit însă cu o porție neașteptată de emoții. „Am vrut ceva foarte simplu și ușor de întreținut. Am întrebat inteligența artificială ce este de făcut în acest sens și am aflat că peștii sunt stresați, pentru că vor să aibă parte de mai mult aer. Zis și făcut, le-am schimbat urgent apa, iar peștișorul și-a revenit, spre bucuria lui Nicholas, care plângea încontinuu când a văzut că peștișorul lui iubit nu se simte bine. Așa că am avut parte și de peripeții, în așa fel încât să fie o zi de naștere memorabilă”, a adăugat vedeta.

Pentru Ela Crăciun, momentul a fost încărcat de emoții profunde. „Nu-mi vine să cred că micuțul meu a făcut 7 ani. Am plâns, am plâns și anul acesta de emoție, bucurie și uimire deopotrivă. Sunt mereu surprinsă de trecerea timpului, nu-mi vine să cred că mezinul meu are deja 7 ani și că deja am doi băieți mari.”

Ela Crăciun este una dintre cele mai îndrăgite prezențe din mediul online, dar și de pe micile ecrane. Mamă mândră a trei copii: doi băieți și o fată, reușește să îmbine cu grație viața de familie cu cariera sa în televiziune și mediul digital.

În prezent, Ela se află în plin succes cu cel de-al doilea sezon al podcastului său, „Cu Ela la doctor”, un proiect care se bucură de multă atenție și susținere din partea publicului. În cel mai recent episod, intitulat „O casă dezordonată te poate îmbolnăvi”, Ela Crăciun a avut-o ca invitată pe Mădălina Preda, specialist în organizare și ordine interioară, alături de care a discutat despre legătura științifică dovedită dintre dezordinea din casă și sănătatea noastră mentală și fizică.

