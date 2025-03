Cristina Bâtlan a luat în greutate din cauza stresului cu problemele de sănătate ale fiului ei

Tot acest stres și-a pus însă amprenta asupra antreprenoarei, care mărturisește că a luat în greutate din cauza presiunii emoționale.

„Știu că m-am îngrășat, doar că asta s-a întâmplat într-un proces. Tot într-un proces o să se ducă și înapoi. (…) Eu mănânc cum mâncam și înainte, doar că am început să iau proporții și am zis că e ceva întâmplător sau că trecut printr-o perioadă grea, la modul că mănânc doar la restaurant. Am zis că îmi revin, dar revenirea e înceată.

În ultimul an, am mâncat doar la restaurant, am călătorit foate mult, nu am stat acasă, nu m-am pus pe mine pe primul loc. Pe primul loc a fost fiul meu, care a avut o problemă medicală și care, în sfârșit, e bine”, a dezvăluit ea, la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fiul Cristinei Bâtlan a fost operat de opt ori în Anglia

Adrian s-a născut prematur, la doar 5 luni, cântărind doar 815 grame, iar medicii s-au luptat atunci pentru viața lui. Acum, destinul i-a fost din nou favorabil, reușind să depășească o nouă cumpănă. Deși momentele prin care au trecut au fost extrem de grele, Cristina Bâtlan se bucură că fiul său este acum bine.

„A avut o complicație medicală în urma unei operațiii și a avut 10 reveniri. 10 alte operații. Acum e ok, dar a fost foarte greu. (…) Operația nu a fost greșită, a fost necompatibilă pentru tipul lui de ochi, dar de care nu îți dădeai seama dinafara ochiului.

E o chestie foarte rară, are o chestie foarte rară. Un caz la 4/5 milioane de oameni. În momentul în care am fost în Belgia, toți medicii veneau să vadă și ei acest diagnostic, să vadă această boală, pentru că e atât de rară, poate că în viața lor nu o vor mai vedea vreodată. Dar am avut noroc, până la urmă am întâlnit un medic incredibil, indian, care în Anglia a avut grijă de el și l-a operat de încă opt ori.

E perfect acum. La ultimul control, care a fost acum câteva zile, doctorii i-au spus: «Adi, poți să te consideri normal, identic ca toată lumea», (…). Am învățat foarte multe de la el pentru că nu e ușor pentru un om copt și cu multă experiență de viață să treacă prin așa ceva, mai ales pentru un copil. A trecut printr-un mod extraordinar, nu s-a gândit niciodată: «mama, de ce eu?» / «mama, de ce mie?». Putea să își piardă vederea la acel ochi, doar la un singur ochi, dar putea să o piardă, da”, a povestit ea.

Cristina Bâtlan și-a propus să slăbească

Acum, după ce fiul ei a depășit pericolul, Cristina Bâtlan și-a propus să își recapete silueta și să ajungă la 60 de kilograme. Deși nu este o provocare ușoară, este determinată să câștige și această bătălie.

„O să mă duc înapoi la mărimea M, acum sunt la L-XL. Să ajung la 60 măcar, 65. Am o viață atât de grea acum cu tot ce înseamnă companiile mele, încât cea mai mare preocupare a mea e să muncesc să dau 600 de salarii”, a spus Cristina Bâtlan.

