Romanița Iovan și Albert au fost invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Adolescentul nu apare des pe micul ecran, la 14 ani se concentrează mai mult pe studiile și pasiunile sale. A dezvăluit că îi place matematica și că iubește să conducă. Participă chiar la diverse concursuri, la doar 14 ani are licență de pilot de raliu. Tatăl lui era pilot de aviație comercială, iar Albert spune că de la el a moștenit adrenalina.

„Îmi doresc să fiu cât mai bun la ceea ce fac, apoi vreau să mă mut, până ajung la Campionatul mondial. Cred că am moștenit de la tata partea asta, să fiu bun sub presiune, căci el era cu avioanele, eu, cu mașinile. Adrenalina tot de la el o am, el se dădea cu parașuta, îmi doresc și eu asta în curând”, a declarat Albert Iovan la PRO TV.

Romanița Iovan și-a susținut întotdeauna fiul, însă recunoaște că e mereu emoționată când știe că Albert trebuie să urce la volan. E mândră însă că fiul său are atât de mult talent și îndemânare.

„Sunt alături de el din orice punct de vedere. E un sport care o să-l dezvolte foarte frumos pe Albert. El are o îmbunătățire a calităților noastre la un loc, ceea ce este un lucru minunat”, a mărturisit mama sa, creatoarea de modă Romanița Iovan.

Adrian Iovan s-a stins din viață în ianuarie 2014, într-un accident aviatic în Munții Apuseni. Pe atunci, fiul lui avea doar 7 ani.

