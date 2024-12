În urmă cu ceva timp, Kamara a povestit din ce cauză fiul lui este bolnav. „Medicul trebuia să aibă grijă de mama copilului, dar nu a avut. A obligat-o să nască natural, i-au făcut o injecție în acest sens ca să poată avea dilatare. Nu a ascultat-o când a spus că vrea cezariană, cum era nevoie.

Au văzut-o micuță și au lăsat-o să nască cu moașa. Hai să zicem, mulțumim lui Dumnezeu, că nu a avut o problemă pe timpul nașterii, însă, la 8 luni fiind, nu l-au băgat în incubator, l-au lăsat afară”, menționa el, la Antena Stars.

Acum, fosta parteneră a lui Kamara a vorbit despre starea de sănătate a lui Leon, dar și despre uluitoarele performanțe înregistrate, deși încă nu merge la școală.

„Leon este mai bine, cu sănătatea. Trebuie să găsim cu cei de la Centrul Municipiului București de resurse și asistență educațională (CMBRAE) cea mai bună variantă de studiu pentru el, și o vom găsi, cu siguranță”, a spus mama micuțului Leon și fosta parteneră a lui Kamara, pentru Click!

Puștiul are însă o ambiție de fier, dar și o minte sclipitoare, în ciuda diagnosticului dur. „Leon știe cifrele, literele, iar acum este pasionat de franceză și de antonime”, mai spune Oana despre fiul ei.

Leon cunoaște toate capitalele lumii, notele muzicale și știe să interpreteze foarte multe piese, chiar și în limba franceză.

Kamara a luptat la Survivor România pentru a câștiga marele premiu

Kamara s-a luptat din greu, la „Survivor”, ediția din 2023, pentru a câștiga marele premiu de 100.000 de euro, bani necesari pentru operațiile viitoare ale lui Leon. În ciuda tuturor eforturilor, solistul a fost însă eliminat, înainte de finală:

„Nu am reușit să-mi îndeplinesc misiunea de tată, dar cred că am reușit s-o îndeplinesc pe cea de bărbat. Dar cred că, orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu!“, a spus Kamara. Ca un adevărat erou, el a părăsit competiția în aplauzele tuturor.

