Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea în timpul unui live pe TikTok. Actorul a apelat la poliție: „O să te găsim”

Lucian Viziru a trecut printr-un moment dificil după ce, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, un internaut a lansat amenințări cu moartea la adresa fiului său. Actorul a reacționat imediat, anunțând că a apelat la autorități și că persoana responsabilă urmează să fie identificată.

Tot mai activ în mediul online în ultima perioadă, Lucian Viziru realizează frecvent transmisiuni live pe TikTok și interacționează cu urmăritorii săi. Recent, unul dintre aceste live-uri a fost marcat de un incident grav. Potrivit actorului, un utilizator al platformei a transmis amenințări cu moartea la adresa fiului său.

Vizibil afectat de situație, Lucian Viziru a decis să facă public incidentul și să anunțe că a luat măsuri pentru identificarea persoanei care a transmis mesajele.

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Actorul spune că a apelat la autorități

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Lucian Viziru a explicat că a contactat autoritățile și că tratează situația cu maximă seriozitate. Actorul i-a transmis și un mesaj direct persoanei care a făcut amenințarea.

„Deci, copilul mi-a fost amenințat cu moartea într-un live pe TikTok. Și ăsta este un mesaj pentru cel care a făcut-o. În cazul în care credeai că glumesc, ei bine, nu am glumit. O să te găsim. Nu eu personal neapărat, poliția, mă rog, altcineva, în fine. Cert este că ai mers prea departe și într-o zi o să îți dai seama de ce ai făcut și o să îți pară rău”, a spus Lucian Viziru în mediul online.

Reacții de susținere din partea urmăritorilor

Mesajul publicat de actor a generat rapid sute de reacții și comentarii din partea internauților. Mulți dintre cei care îl urmăresc și-au exprimat solidaritatea și au condamnat amenințările la adresa unui copil.

Printre mesajele publicate se numără: „Pfff…pare ireal, dar din nefericire NU este așa, fiți tari și cerebrali și veți trece și peste acest moment greu de crezut/ înțeles; Doamne ferește; În ce lume am ajuns să trăim, vai și amar, să ameninți un copil; Doamne ferește ce vremuri trăim”.

Comentariile au evidențiat îngrijorarea utilizatorilor față de astfel de comportamente și sprijinul acordat familiei lui Lucian Viziru.

Amenințările din mediul online, o problemă tot mai des întâlnită

Cazul relatat de Lucian Viziru readuce în atenție problema mesajelor agresive și a amenințărilor transmise prin intermediul rețelelor sociale. În ultimii ani, autoritățile au atras atenția că amenințările formulate în mediul online pot avea consecințe legale, mai ales atunci când vizează integritatea fizică a unei persoane.

În astfel de situații, specialiștii recomandă păstrarea dovezilor și sesizarea imediată a organelor competente.

Lucian Viziru așteaptă identificarea persoanei responsabile

Deocamdată, actorul nu a oferit detalii suplimentare despre identitatea persoanei care a transmis amenințarea și nici despre stadiul verificărilor. În schimb, acesta a transmis clar că nu consideră incidentul o simplă glumă și că a ales să urmeze pașii legali necesari pentru clarificarea situației.

Pentru Lucian Viziru și familia sa, episodul reprezintă unul dintre cele mai dificile momente din ultima perioadă, mai ales având în vedere că amenințările au vizat direct un copil.

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