Avocatul bihorean Răzvan Doseanu a anunțat că va asigura apărarea lui Viorel Pașca și a membrilor familiei acestuia pe parcursul anchetei declanșate de DIICOT în cazul mai multor azile din Bihor. Potrivit acestuia, echipa Doseanu & Asociații va colabora cu organele de urmărire penală pentru clarificarea tuturor acuzațiilor formulate în dosar. Totodată, avocatul strânge pe Facebook mărturii în favoarea clientului său.

Procurorii DIICOT care au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane, au destructurat o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Sute de victime au fost găsite la locațiile percheziționate. În același timp, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor.

„Vom încerca să clarificăm toate acuzațiile anchetatorilor și ne vom strădui să cooperăm pentru aflarea adevărului”, a transmis avocatul Răzvan Doseanu, într-un mesaj pe Facebook.

Acesta a mai susținut că, în opinia sa, mediatizarea intensă a cazului afectează prezumția de nevinovăție și a subliniat că Viorel Pașca și familia sa au sprijinit, de-a lungul anilor, numeroase persoane aflate în dificultate. Avocatul a precizat că apărarea va analiza oficial acuzațiile formulate de procurori imediat ce va avea acces la dosar și își va exercita toate drepturile prevăzute de lege.

Pașca a fost adus miercuri de dimineață la sediul central al DIICOT de la București, pentru audieri, avocatul Doseanu, însoțindu-l.

„Daca aveți cunoștință despre vreun caz concret în care o persoana a fost ajutată de domnul Viorel Pașca vă rog sa scrieți în comentarii. Domnul Viorel Pașca și familia sa au încercat de-a lungul timpului să ajute o mulțime de oameni sărmani, aduși la poarta lor inclusiv de autorități.”, mai spune Doseanu în postare.

Ministerul Sănătăţii informează, miercuri, printr-un comunicat de presă, că monitorizează îndeaproape evoluţia evenimentelor legate de cazul Viorel Paşca, din judeţul Bihor, precizând că 411 persoane asistate au fost evaluate medical şi logistic în cadrul unei ample operaţiuni interinstituţionale.

„Având în vedere complexitatea cazului şi starea de vulnerabilitate a victimelor, la faţa locului s-a acţionat rapid şi coordonat pentru asigurarea unui răspuns medical de urgenţă”, precizează sursa citată.

Potrivit MS, echipele mixte au asigurat triajul medical al persoanelor identificate, au acordat primul ajutor şi asistenţă medicală de specialitate, dar şi suport psihologic specializat pentru victimele traumatizate şi au evacuat şi transportat persoanele, în condiţii de siguranţă, către unităţi medicale sau de asistenţă socială din întreaga ţară.

​În urma triajului medical şi a măsurilor urgente de relocare, situaţia celor 411 persoane se prezintă astfel:

​9 persoane au rămas internate pentru îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean Oradea;

​9 persoane au rămas internate la Spitalul Municipal din Beiuş;

​5 persoane au fost preluate direct de către DGASPC Bihor;

​388 de persoane au fost deja relocate în ţară, fiind preluate în special de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) judeţene.

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