Elevii care consideră că notele obținute inițial la Evaluarea Națională 2026 nu reflectă în mod corect lucrările lor pot depune contestații la una sau la ambele probe. Elevii trebuie să fie conștienți că depunerea unei contestații nu garantează neapărat o creștere a notei, dar reprezintă un drept legitim de a solicita o evaluare justă.

Comunicarea rezultatelor inițiale și vizualizarea lucrărilor la Evaluare Națională 2026 înainte de contestații

Evaluarea Națională pentru clasa a VIII‑a reprezintă unul dintre cele mai importante momente din parcursul școlar al elevilor din învățământul preuniversitar. Este un examen care marchează încheierea ciclului gimnazial și deschide drumul către liceu, nota obținută fiind esențială în procesul de admitere.

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „absent”/„eliminat din examen”, după caz.

Candidatul și părinții/reprezentanții legali pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil, după afișarea rezultatelor inițiale. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Când se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, elevii care vor să vizualizeze lucrările și să depună contestații pot face acest lucru încă din primele ore după afișarea rezultatelor. Astfel, începând din data de 1 iulie, de la ora 14, elevii pot cere vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații. Procesul poate continua și în zilele de 2 și 3 iulie.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Cum se depun contestațiile pentru Evaluarea Națională 2026

Contestațiile pot fi depuse la centrul de examen sau pot fi transmise și prin mijloace electronice, la o adresă care a fost comunicată candidaților.

„Candidaţii care depun/transmit contestaţiile completează, semnează şi depun/transmit şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Documentele sunt semnate şi de părinţii/reprezentanţii legali ai candidaţilor minori”, arată Ministerul Educației.

Elevii care vor să depună contestații vor completa și vor semna o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință de faptul că nota pe care o vor primi după contestație poate fi mai mică sau mai mare decât nota inițială.

Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Cum arată un model de contestație la Evaluarea Națională 2026

Cum se face recorectarea lucrărilor în urma contestațiilor

Lucrările elevilor care depun contestații ajung la o comisie formată din profesori evaluatori. Aceștia recorectează lucrările și acordă note, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

După corectarea lucrărilor, acestea sunt sigilate și vor fi deschise ulterior de către preşedintele comisiei de contestaţii. Acesta compară notele acordate după reevaluare cu notele primite la prima corectură.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de către alți doi profesori evaluatori.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul

obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Când se afișează rezultatele finale, după contestații, la Evaluarea Națională 2026

Soluționarea contestațiilor la Evaluarea Națională 2026 are loc în perioada 4-7 iulie 2026. În data de 8 iulie sunt apoi afișate rezultatele finale.

Centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ. Rezultatele examenului de Evaluare Națională 2026 ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Examenul de Evaluare Națională a absolvenților clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

În cazul liceelor vocaționale, elevii vor susține probe de aptitudini, care vor fi luate în considerare pentru calcularea mediei de admitere la liceu.

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la Liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3*APT + MA)/4 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde: NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba și literatura română şi Matematică;

MA = media de admitere;

MFA = media finala de admitere.

Calendar admitere liceu 2026

8 iulie 2026 -Transmiterea mediilor de admitere și a ierarhiei județene către comisiile de admitere.

9 iulie 2026 -Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

9 iulie 2026 -Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. 13–20 iulie 2026 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor.

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor. 13–20 iulie 2026 -Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere.

13–20 iulie 2026 -Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.

20 iulie 2026 -Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.

20 iulie 2026 -Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti.

21 iulie 2026 -Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date.

21 iulie 2026 -Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată.

22 iulie 2026 -Repartizarea computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a.

22 iulie 2026 -Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal.

22 iulie 2026 -Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal din judeţ/municipiul Bucureşti.

23–28 iulie 2026 -Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

28 iulie 2026 -Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.

29–31 iulie 2026 -Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

31 iulie 2026 -Afişarea centrului de admitere şi a situaţiei locurilor rămase libere.

10–12 august 2026 -Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pentru etapa a doua de admitere.

17–18 august 2026 -Repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

18 august 2026 -Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării.

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Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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