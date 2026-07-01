„Delegația europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să îl înlocuiască, la șefia delegației române, pe Rareș Bogdan cu Daniel Buda. Astăzi am pus în aplicare această decizie prin notificarea Grupului PPE. Daniel Buda a fost primit în această dimineață în cadrul Grupului în calitate de nou șef al Delegației României”, a transmis Siegfried Mureșan pe Facebook.

El crede că „Daniel Buda va conduce foarte bine delegația noastră” și că vor continua să lucreze eficient în PPE și în Parlamentului European.

„Până acum, Daniel Buda a fost foarte activ în apărarea fermierilor români și a fondurilor de coeziune pentru România. Vom lucra în continuare foarte strâns pentru a ne asigura că și în următorii ani vom reuși să obținem cât mai multe fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru autoritățile locale, pentru fermierii români și pentru dezvoltarea României. Vom lucra cu celelalte delegații din Partidul Popular European pentru a genera majorități pentru decizii favorabile României”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

„Din Delegația României la Grupul PPE fac parte toți europarlamentarii PNL și UDMR. Co-președinte al delegației, din partea UDMR, este domnul Iuliu Winkler, a cărui activitate în Parlamentul European o apreciez în mod deosebit”, a susținut europarlamentarul, care este propunerea PNL-USR-USMR pentru a fi premierul României, după ce Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum două luni. PSD a anunțat că îl vrea prim-ministru pe Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar acum este un blocaj.

Anunțul a venit la 10 zile după ce partidul condus de Ilie Bolojan a anunțat că începe formalitățile statutare pentru excluderea lui Rareș Bogdan și a altor 15 contestatari ai șefului PNL, printre care Lucian Bode, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu.

Aceștia au fost acuzați că „au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”. Deocamdată, însă, cei 16 puciști nu au fost excluși din partid și așteaptă decizia instanțelor cărora li s-au adresat.

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