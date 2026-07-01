Totodată, de astăzi și până vineri, orașul București este sub coduri portocalii și galbene de vreme rea.

Cum va fi vremea în București, miercuri, 1 iulie 2026

Vremea va fi instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (20-40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp), dar și frecvente descărcări electrice.

De asemenea, sunt prognozate vijelii puternice (rafale de 60-80 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm), dar și intensificări ale vântului.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 18-20 grade.

Cum va fi vremea în București, joi, 2 iulie 2026

Vremea va fi în general instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate și, mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi perioade cu averse torențiale (în general 15-25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (50-60 km/h).

Totodată, vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 17-18 grade.

În intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, municipiul București se află sub o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ și grindină.

În intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 6:00, municipiul București este sub un cod portocaliu pentru vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină și descărcări electrice.

În intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, este un nou cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină în București.

De asemenea, o avertizare ANM cod portocaliu de furtuni și ploi de până la 60 l/mp este în vigoare în următoarele 48 de ore.

București și județul Ilfov au fost lovite de o furtună puternică în noaptea de marți spre miercuri, 1 iulie, după o zi cu temperaturi foarte ridicate. Autoritățile anunță că pompieri din 9 județe vin în ajutor în București și Ilfov, după ce aproape o lună de ploaie căzută în doar 10 ore a paralizat tot.



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